Місць нема. Ковідних пацієнтів з Одеси везуть у районні лікарні – волонтерка

Волонтерка розповіла, що сьогодні під лікарнею №5 в Одесі стояли 11 машин і не могли здати пацієнтів

Керівництво Одеси рапортує в МОЗ, що в місті ситуація з коронавірусом під контролем. Хоча, насправді, ліжкомісць не вистачає, і громадян везуть у область. Про це розповіла голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова у Facebook.

«Знову скинули мені посилання, що місто рапортує про наявність місць та що «жалісливі громадські працівники даремно паніку розводять». Також кажуть, що з киснем проблем немає, але чомусь до мене приходять родичі тих, кому вдалося таки потрапити в стаціонар, але тільки за умови кисню.

Знаю, що другий день пацієнтів з Одеси везуть в область в районні лікарні. І точно знаю, що всі голоси, які ви почуєте на відео це громадяни нашого міста і області. І їх не госпіталізували! Більш того, я бачила їх паспорти, коди і призначення від лікарів.

Прочитала в телеграмі, що так з місцями не дуже, але й не катастрофа. І що у людей похилого віку норма сатурации 80. У дорослих нижче 90 – це, звичайно, жах, а ось у людей похилого віку 80 – це норма», – пише волонтерка.

Вона розповіла, що сьогодні під лікарнею №5 стояли 11 машин і не могли здати пацієнтів. «Лікарні водників забиті, інфекційна забита, у районних дають 2-4 місця, зате в звіті, який посилають МОЗ у нас 600 ліжок з киснем вільних. Мабуть ми тут всім містом зійшли з розуму. У нас місць немає, а у них є», – додала Ножевнікова та оприлюднила кілька записаних дзвінків.

«Це десята частина дзвінків. Зазвичай я в навушнику і немає можливості записати, тому що руки зайняті концентраторами. І ми не панікуємо бо нам потрібно купити ще концентраторів (чула і таку версію вже). Ми в принципі не хочемо цим займатися! Ми кожен день ризикуємо в прямому контакті з ковіднимі пацієнтами. Ми завжди допомагали лікарям і стаціонарам. Але ми просто купували апаратуру, медикаменти, робили ремонти. У цьому була наша функція. А не в тому, що ми робимо зараз… змушені робити.

Так зробіть вже нарешті так, щоб нам припинили дзвонити. Або припиніть брехати, що все добре і все під контролем. Тому що всі ці люди, які телефонують нам вони не отримали допомоги там, де повинні були – у держави», – написала вона.