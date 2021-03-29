Реанімації переповнені: Львів збирається посилити карантин на вимогу медиків

Головні лікарі медзакладів просять продовжити карантин у Львові до кінця квітня

Реанімаційні відділення львівських лікарень переповнені людьми з тяжким перебігом Covid-19. Тому місцева влада у вівторок може посилити у Львові карантин.

Про це заявив заступник міського голови Андрій Москаленко, повідомляє «Радіо Свобода».



Зі 1300 місць, які є у шпиталях, 980 – зайняті хворими, щодня госпіталізують 40-50 осіб із коронавірусом.

«Сьогодні звернулись головні лікарі медичних закладів Львова і вони вимагають продовжити карантин. До кінця дня спікуємося з різними представниками різних сфер і завтра на засіданні комісії запропонуємо певні рішення, згідно з рекомендаціями лікарів», – повідомив Москаленко.

За його словами, головні лікарі медзакладів просять продовжити карантин до кінця квітня.

Так, міська влада Львова планує обмежити рух громадського транспорту, роботу дитячих садочків. Це питання вирішуватиметься 30 березня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері 29 березня спрогнозував, що найближчими днями Івано-Франківська область може перейти в «помаранчеву» або «жовту» зону карантину.

Зазначимо, в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні вакциновано від Covid-19 198465 осіб, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.