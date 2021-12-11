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    Відомого режисера із днем народження зворушливо привітали військові (відео)

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    Ахтему Сеітаблаєву 11 грудня виповнилося 49 років - Відомого режисера із днем народження зворушливо привітали військові (відео)
    Ахтему Сеітаблаєву 11 грудня виповнилося 49 років
    фото з відкритих джерел

    «Дякую. Честь для мене!», – написав іменинник

    Відомий актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв 11 грудня святкує день народження. Із уродинами його зворушливо привітали військові. Так, колектив 38 об’єднаного навчального центру повітряних сила записав для Сеітаблаєва відео. Актор поділився ним на своїй сторінці у Facebook.

    «Коли з самого ранку отримуєшь привітання від тих кого дуже поважаєш, не так страшні ті 49 років. Дякую. Честь для мене!», – написав іменинник.

    Так, для режисера військовий оркестр зіграв відому мелодію «Happy Birthday To You». Також захисники побажали йому усіляких гараздів.

    Раніше популярний український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно видав старшу дочку заміж, розповів про свій статус холостяка. Він зізнався, що розлучається з дружиною, кінопродюсером і президентом Міжнародного Київського кінофестивалю «Молодість» - Іванною Дядюрою.

    Раніше на 84 році життя відійшла в інший світ Субіє Налбантова, кримськотатарська актриса, телеведуча, матір актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, яка жила в окупованому Криму.

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    Теги: пропаганда військові Facebook актриса актор фільм Ахтем Сайтаблаєв
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    Відомого режисера із днем народження зворушливо привітали військові (відео)