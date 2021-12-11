Заступник глави МВС прокоментував скандал на блокпосту та заявив, що готує рапорт
Олександр Гогілашвілі вибачився за надмірну емоційність
Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Так, на своїй сторінці у Facebook він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.
«Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню», – написав заступник міністра.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Урядовцю не сподобалося прохання показати документи.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.