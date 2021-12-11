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    Заступник глави МВС прокоментував скандал на блокпосту та заявив, що готує рапорт

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    Гогілашвілі вирішив вибачитися через учинений ним скандал - Заступник глави МВС прокоментував скандал на блокпосту та заявив, що готує рапорт
    Гогілашвілі вирішив вибачитися через учинений ним скандал
    фото з відкритих джерел

    Олександр Гогілашвілі вибачився за надмірну емоційність

    Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Так, на своїй сторінці у Facebook він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

    «Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню», – написав заступник міністра.

    Раніше заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Урядовцю не сподобалося прохання показати документи.


    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ініціював перед прем'єр-міністром України і урядом проведення розслідування інциденту на блокпосту в Донецькій області за участю свого заступника Олександра Гогілашвілі.

    Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

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    Теги: МВС суд міністр документи скандал розслідування Facebook Олександра Гогілашвілі час Денис Монастирський
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    Заступник глави МВС прокоментував скандал на блокпосту та заявив, що готує рапорт