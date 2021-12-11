Луценко привітав Москаля з днем народження та пригадав пов’язані із ним курйози

Відомому політику 11 грудня виповнився 71 рік

Український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль 11 грудня святкує день народження. Політик народився 1950 року на Буковині – у селі Задубрівка тепер Чернівецького району.

Із уродинами політика привітав колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. На своїй сторінці у Facebook він навів смішні епізоди за участю Геннадія Москаля.

«Сцена1.

2005 рік. Моя перша колегія в якості міністра ВС. 98 % керівників областей та районів знято з посад. В залі – нові начальники УВС та підрозділів центрального апарату.

Я озвучив їм лекцію про нову постмайданну політику, повагу до людей, скасування проценту розкриття тощо. Стримані аплодисменти.

Слово бере перший заступник міністра Г. Г. Москаль. «Менти, ви знаєте, що саме прозоре в світі?– зі своєю потойбічною усмішкою питає присутніх.

«Думаєте - скло? Хер вам, а не скло! Думаєте – кришталь? Хер вам, ні. Думаєте - брильянти? Ні, найпрозоріше в світі - ви, менти. Я вас …. Наскрізь бачу! Думаєте, похлопали і по кущах святкувати? Хер вам. Взяли ручки і записали мій телефон. Із завтрашнього дня з 6-00 по алфавіту областей по 15 хв – рапорт про події доби, з готовими версіями причетних до тяжких і особливо тяжких. І якщо моя версія виявиться точнішою – вам ппц».

Сцена 2.

2006 рік. Ющенко призначив Г. Г. Москаля головою Луганської області. Мер Алчевська ( звичайно, від ПР) довів до розмороження міста. Москаль в помаранчовій (!) курточці МНС особисто лазить по теплотрасах тамкотельнях. «Вдячне» населення скандує «вонаранжевыхфашистов» і вішає навпроти готельного вікна губернатора помаранчеву кришку унітаза. Москаль викликає нач гувс області і каже: щоб населення оцінило нашу роботу, треба зачистити місто від бомжів і попрошайок з Росії. Генерал браво «щолкнув каблуками» і довів патрульним план – 5 бомжів на зміну.

Я в цей час, нічого про це не знаючи, читаю по ночам пошту трудящих.

Один лист – із Алчевська:

«Уважаемый ЮВ. Раньше я вас считала оранжевым фашистом, который служит США. Но все изменилось! Раньше мой муж приходил с комбината домой грязный, злой и пьяный. Материл меня и часто бил. Однажды я заставила его пойти выкинуть мусор. Он как был в трениках и тапочках, матерясь, спустился во двор. Но ведро упало в контейнер. Он залез туда за ним. И тут – милиция. И его спросили, кто он. Муж сказал – я здесь живу. А менты говорят, кто здесь живет, по бакам не лазает. Паспорт есть? Нет – бомж, марш в машину.

И вывезли моего мужа в Голую Пристань. Вернулся он через неделю. С тех пор он всегда умывается и переодевается после работы, помогает мне по хозяйству и никогда не грубит. Большое вам спасибо за работу милиции!!!»

Сцена 3.

2007 рік. Москаль – кандидат в депутати від Народної Самооборони. На теледебатах Шуфрич ядовито нагадує, як ГГ готував візит Кучми в Дніпропетровськ, зібрав усіх бомжів на баржу і сплавив їх по Дніпру.

Москаль без хвилини роздумів: «А що, Нестор, тільки тобі по всіх усюдах їздити за народні гроші? Бомжі що, не люди? Вони теж хочуть Дніпром проплисти, батька Тараса в Каневі побачити!». Через тиждень Москаль урочисто відкрив в Ужгороді пам’ятник «коляски, з якої в дитинстві упав Нестор і забився головою».

Сцена4

2016 рік. Москаль – глава військово-цивільної адміністрації Луганської області. Постійно на лінії зіткнення, раз навіть завіз мене,як радника Порошенка, інспектувати життя селища в лнр:). У день виборів до нього з дзизом підходить група ватних жіночок і на всю площу кричать, що вони протестують – чому в бюлетенях немає путінської «Єдіної Расії»?

ГГ каже: неужели! Это действительно беспредел, наверное провокация Правого сектора. Но ничего, дописывайте ручкой товарища Путина, и все будет учтено. И всем своим подружкам перезвоните!»

Ватниці з криками «ура!» масово і радісно йдуть робити бюлетні недійсними».

«З Днем народження, Генадій Генадійович! З роси і води. Запалюйте всю нечисть і далі!», – завершив своє привітання Луценко.

Раніше Геннадій Москаль, відомий своїм крутим норовом та любов’ю до міцного слівця, розповів, скількома мовами може матюкатися.

Також Москаль оприлюднив нові подробиці замаху на Шефіра. За його слоами, це постановка, режисери якої не розуміються ні в криміналістиці, ні в балістиці, ні в оперативно-розшуковій діяльності.