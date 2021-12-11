У Італії єпископ розповів дітям, що Санта-Клауса не існує і спровокував скандал

Після проповіді громадськість поскаржилася на священнослужителя

В Італії католицький єпископ Антоніо Стальяно розповів дітям, що Санта-Клауса не існує, а його костюм створила компанія Coca-Cola заради реклами. Це спровокувало скандал і змусило єпархію вибачатися за інцидент, повідомило неаполітанське видання Сorriere del mezzogiorno.

«Ні, Санта Клауса не існує. Справді, я б додав, що червоний колір одягу, в який він одягнений, був обраний Coca Cola виключно в рекламних цілях», – сказав Стальяно під час виступу у базиліці Сальваторе в Ното, яким завершив фестиваль «Ефемерних мистецтв».

Родзинкою заходу стало відтворення приїзду Святого Миколая верхи на коні.

«Я сказав, що Санта-Клаус – не історична особистість, як Святий Миколай, з якого був створений вигаданий персонаж», – зазначив єпископ.

Він зауважив, що діти напередодні Різдва повинні перейнятися почуттям взаємодопомоги найбіднішим одноліткам та дарувати їм подарунки. А те, що у костюмі Санта-Клауса до дітлахів приходить батько чи дядько, на думку Стальяно, вони й так знають.

«Отже жодних розбитих мрій», – підсумував він.

Після проповіді громадськість поскаржилася на священнослужителя, звинувативши його у руйнуванні сімейних традицій. У результаті єпархії Ното довелося вибачитись за цей інцидент. Там наполягають, що єпископ Антоніо Стальяно не мав на меті зруйнувати дитячі мрії за два тижні до Різдва.

Директор з комунікацій єпархії, преподобний Алессандро Паоліно, сказав, що Стальяно намагався підкреслити справжнє значення Різдва та історію святого Миколая, який дарував подарунки бідним і був переслідуваний римським імператором.

«Перш за все, від імені єпископа я висловлюю свій жаль через цю заяву, яка викликала розчарування у маленьких, і хочу уточнити, що наміри монсеньйора Стальяно були зовсім іншими», – написав Паоліно на єпархіальній сторінці у Facebook.

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