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Брюс Вілліс втратив здатність говорити через хворобу: що відомо про «Міцного горішка»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Брюс Вілліс наразі потребує постійного цілодобового догляду
фото: Талула Бель Вілліс

Легендарний Брюс Вілліс більше не говорить і не ходить через стрімкий прогрес деменції

Здоров’я легендарного актора Брюса Вілліса погіршилося. 70-річна зірка «Міцного горішка» та «Кримінального чтива», який завершив кар'єру у 2022 році через афазію, тепер повністю втратив здатність говорити, читати та самостійно пересуватися. Причиною є швидке прогресування лобно-скроневої деменції – дегенеративного захворювання мозку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Як зазначає видання, лобно-скронева деменція вражає лобову та скроневу частки мозку – ділянки, які відповідають за мову, рухи та емоційну регуляцію. У міру погіршення захворювання, люди втрачають здатність спілкуватися, розпізнавати слова або виконувати прості фізичні завдання.

Раніше відомий своїм гострим розумом та фізичною майстерністю на екрані, Вілліс тепер потребує постійного цілодобового догляду. Він більше не може вести розмови, ходити без сторонньої допомоги або згадувати своє минуле, включаючи власну успішну кінокар'єру. Його родина, яка є його опорою у цей складний час, попросила про приватність.

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Допис, поширений tallulah willis (@buuski)

ЛСД, що становить від 10% до 20% усіх випадків деменції, зазвичай розвивається у віці від 45 до 64 років. Її часто помилково діагностують як психічний розлад або хворобу Альцгеймера. На відміну від Альцгеймера, яка на ранніх стадіях переважно вражає пам'ять, ЛСД починається з помітних змін особистості, поведінки або мовних навичок.

Нагадаємо, деменція, яку діагностували Брюсу Віллісу в лютому 2023 року, впливає не лише на поведінку та мовлення, а й на памʼять. Наслідки його хвороби вже відчула на собі Демі Мур, із якою Брюс був у шлюбі протягом 13 років.

До слова, Арнольд Шварценеггер в інтерв'ю Cinema Blend висловився про здоров'я та завершення кар'єри свого друга Брюса Вілліса, з яким раніше багато разом знімалися. 

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Теги: здоров'я кіно актор Брюс Вілліс хвороба

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