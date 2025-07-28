Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
Заочний арешт підозрюваної дозволить детективам НАБУ розпочати процес екстрадиції Глиняної
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Тетяну Глиняну. Її підозрюють у розкраданні понад 700 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.
Слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько задовольнив клопотання детектива НАБУ про заочний арешт Тетяни Глиняної. Центр протидії корупції наголосив, що клопотання перебувало на розгляді суду з квітня, хоча мало бути розглянуте впродовж 72 годин.
Заочний арешт підозрюваної дозволить детективам НАБУ розпочати процес екстрадиції Глиняної.
Нагадаємо, у квітні НАБУ оголосило Глиняну в розшук. Її підозрюють у розкраданні 733 млн грн на постачанні харчових продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. За даними слідства, частину цих грошей могли використати для придбання готелів у Хорватії.
Як відомо, НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.
До слова, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що корупційний скандал у Міноборони, який стався за його каденції, спричинили фейкові новини.
Скандал із «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. Міноборони і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні. Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.