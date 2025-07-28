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Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
У квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук
фото: НАБУ

Заочний арешт підозрюваної дозволить детективам НАБУ розпочати процес екстрадиції  Глиняної

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Тетяну Глиняну. Її підозрюють у розкраданні понад 700 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько задовольнив клопотання детектива НАБУ про заочний арешт Тетяни Глиняної. Центр протидії корупції наголосив, що клопотання перебувало на розгляді суду з квітня, хоча мало бути розглянуте впродовж 72 годин.

Заочний арешт підозрюваної дозволить детективам НАБУ розпочати процес екстрадиції  Глиняної.

Нагадаємо, у квітні НАБУ оголосило Глиняну в розшук. Її підозрюють у розкраданні 733 млн грн на постачанні харчових продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. За даними слідства, частину цих грошей могли використати для придбання готелів у Хорватії.

Як відомо, НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України,  власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.

До слова, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що корупційний скандал у Міноборони, який стався за його каденції, спричинили фейкові новини.

Скандал із «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. Міноборони і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні. Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.

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Теги: ЗСУ Міноборони скандал Олексій Резніков Вищий антикорупційний суд

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