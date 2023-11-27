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Театр на Подолі цензурував комедію Карпенка-Карого через Зеленського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Театр на Подолі цензурував комедію Карпенка-Карого через Зеленського
У новій постановці за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність
фото: glavcom.ua

Герой комедії скаржиться на підлеглих йому «холопів», що «силу мають» та боїться, що вони «можуть наговорити зайве»

Київський академічний драматичний театр на Подолі змінив прізвище одного з героїв вистави за пʼєсою «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого через суголосність з прізвищем президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний.

У комедії є не дуже вправний економ з прізвищем Зеленський: у творі він скаржиться на підлеглих йому «холопів», що «силу мають» та боїться, що вони «можуть наговорити зайве». У новій постановці у Театрі на Подолі за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність, і Зеленський тут уже став Залуським. Його роль зіграв відомий актор театру і кіно Сергій Сипливий. Усі інші герої залишилися при своїх іменах і прізвищах.

«Хазяїн» – соціальна комедія українського письменника Івана Карпенка-Карого, написана в 1900 році. У ній драматург висвітлює явище становлення нової селянської української буржуазії в кінці XIX ст. Автор характеризував п'єсу, як злу сатиру на людську любов до стяжання без жодної іншої мети.

Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки.

«Хазяїн» Карпенка-Карого – це історія про корупцію, яка починається з тебе. Це буде перша моя вистава про сьогоднішній день», – розповідав режисер Уривський.

Зауважимо, дружина одіозного Табачника повертається на сцену у новій виставі. Після початку повномасштабного вторгнення Назарова фактично не виходила на сцену. Театр, який до вторгнення іменувався російською драмою, перейшов повністю на українську мову і багато вистав, у яких була задіяна актриса, просто зникли з репертуару.

Назарова працює в театрі з 1982 року та зіграла 46 ролей. Дружина Табачника фактично стала примою драмтеатру Лесі Українки й замінила Аду Роговцеву, яка через внутрішні конфлікти у театрі була змушена покинути трупу. Сама Роговцева пояснювала своє звільнення конфліктом з новим на той момент керівником театру Михайлом Резніковичем.

За іронією долі у виставі Agnoris на сцену разом із Назаровою тепер виходитиме онучка Роговцевої Дарина Степанкова: актриса виконає роль Мойри. 

Раніше в Угорщині актори випали з балкона під час вистави. На місці акторам допомогли парамедики, а потім постраждалих прооперували.

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Теги: театр актор

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