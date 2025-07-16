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Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру
Посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону
фото: Національна поліція України/Facebook

Проведені в межах слідства судові експертизи встановили завдання значної шкоди довкіллю

Поліція Києва повідомила про підозру голові правління «Київспецтрансу» за викидання сміття поза межами сміттєзвалища, які призвели до забруднення 12 гектарів землі та нанесли майже 2,5 млрд грн збитків для міського бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Зазначається, що посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону на ділянках сільськогосподарського призначення та зелених зонах, які належать територіальній громаді міста Києва. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Київспецтранс», яке надає послуги з вивезення побутових відходів, протягом тривалого часу незаконно складували великогабаритні, будівельні та інші відходи поза межами офіційного полігону на землі сільськогосподарського призначення, а також зелених зонах та ділянках, які перебувають у комунальній власності та належать громаді столиці.

«Керівник приватного акціонерного товариства мав обов’язок контролювати дотримання екологічних норм, але, замість транспортування відходів до офіційного сміттєзвалища, підприємство скидало відходи у непризначені для цього місця. Як наслідок, службова недбалість посадовця сприяла перетворенню територій загальною площею 12 га на стихійні сміттєзвалища», – повідомили у поліції.

Проведені в межах слідства судові експертизи встановили завдання значної шкоди довкіллю – збитки оцінюються у майже 2,5 млрд грн.

Наразі керівнику підприємства слідчі оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва викрили схему розтрати бюджетних коштів, пов'язану із закупівлею рослин для озеленення. Головному агроному комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до переплати понад 2,1 млн грн за товар, який так і не був поставлений. Слідство встановило, що у 2023 році між комунальним підприємством Святошинського району та приватною фірмою уклали договір на закупівлю тепличних саджанців рослин для озеленення території.

Також у Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з ремонтом доріг. Поліція оголосила підозру начальнику підрозділу «Київавтодору» та головному інженеру приватної лабораторії. За даними слідства, вони привласнили майже 5 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулиці Гетьмана Павла Скоропадського. 

Теги: сміття поліція послуги Київ чиновник підозра

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