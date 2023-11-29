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Куди подівся Зеленський? Театр на Подолі відреагував на скандал із виставою «Хазяїн»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Куди подівся Зеленський? Театр на Подолі відреагував на скандал із виставою «Хазяїн»
Виконавець ролі Зеленського-Залуського Сергій Гринін, художник-постановник Петро Богомазов і режисер Іван Уривський
фото: glavcom.ua

За п'єсою один із персонажів має прізвище Зеленський, натомість у виставі його спершу замінили на Залуського, а після суспільного збурення економ став... просто Харитоном

Київський академічний драматичний театр на Подолі після скандалу, спровокованого заміною прізвища економа Зеленського на Залуського, ухвалив рішення прибрати автентичні прізвища всіх героїв комедії Івана Карпенка-Карого «Хазяїн». При цьому муніципальна установа культури не прокоментувала таке своє рішення. Про факт заміни прізвищ героїв популярної комедії повідомив головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний із посиланням на сайт театру, де відбулися зміни в анотації до вистави, яку поставив режисер Іван Уривський.

«Тепер ні Зеленського, ні Залуського, навіть безневинного Пузиря, і того затерли. Лишився один Зозуля, та й той з горя повісився. Тепер усі просто по імені і по батькові», – написав Підвезяний.

Ще нещодавно економ був Залуським
Ще нещодавно економ був Залуським
Тепер економ – Харитон
Тепер економ – Харитон

Нагадаємо, глядачі, які потрапили на другий прем'єрний показ 27 листопада зазначали, що перейменованого економа Залуського у постановці вже називали не на прізвище, як у перший прем'єрний день, а на ім'я. Тож тепер у Театрі на Подолі Зеленський урешті став Харитоном.

Куди подівся Зеленський? Театр на Подолі відреагував на скандал із виставою «Хазяїн» фото 1

Зазначимо, Підвезяний також наголосив, що глибоко засуджує заклики бойкотувати Театр на Подолі, хейтити акторів, режисера і спроби політизувати мистецтво. Оприлюднений ним факт перейменування Зеленського лише був приводом для дискусії: де проходить межа цензури, самоцензури чи політкоректності у мистецтві.

Варто наголосити, що Театр на Подолі й досі не оприлюднив офіційне пояснення щодо зміни прізвища економа Зеленського, а за всі питання зі згадкою про Залуського на пабліках цієї установи користувачів блокують. Так, під дописами у соцмережах зникли десятки гнівних коментарів. Наразі коментарі обмежено, тож лишити відгук чи поставити питання – неможливо.

«Хазяїн» – соціальна комедія українського письменника Івана Карпенка-Карого, написана в 1900 році. У ній драматург висвітлює явище становлення нової селянської української буржуазії в кінці XIX ст. Автор характеризував п'єсу, як злу сатиру на людську любов до стяжання без жодної іншої мети. У головній ролі – мільйонер Терентій Гаврилович Пузир, який вдається до різних афер, аби помножити свої статки.

Сучасна постановка ставить питання, ким є Терентій Гаврилович сьогодні – тираном чи добрим господарем, який дбає про бізнес, сім’ю й рідний край, йдеться в афіші. У спектаклі грають такі відомі українські актори, як В’ячеслав Довженко, Богдан Бенюк, Михайло Кукуюк та інші.

Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки
Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки
фото: glavcom.ua

Додамо, що квитки на цю виставу розкупили на два місяці вперед. Тож тепер потрапити на «Хазяїна» – неможливо.

Куди подівся Зеленський? Театр на Подолі відреагував на скандал із виставою «Хазяїн» фото 2

У новій постановці за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність. Проте Театр на Подолі самоцензурував комедію Карпенка-Карого через присутність у ній героя на прізвище Зеленський. На це першим звернув увагу головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний, який був на премʼєрі вистави.

Сергій Гринін у ролі економа Залуського
Сергій Гринін у ролі економа Залуського
фото з відкритих джерел

У комедії є не дуже вправний економ з прізвищем Зеленський: у творі він скаржиться на підлеглих йому «холопів», що «силу мають» та боїться, що вони «можуть наговорити зайве». У новій постановці у Театрі на Подолі за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність, і Зеленський тут уже став Залуським. Його роль на прем'єрних показах зіграв актор Сергій Гринін.

Згодом Уривський відреагував на хвилю хейту та обурення щодо цензурування комедії у Театрі на Подолі – режисер, який перейменував героя твору Карпенка-Карого, прокоментував скандал.

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Теги: театр скандал Іван Уривський

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