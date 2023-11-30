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Як Зеленський став Залуським. Режисер скандальної вистави «Хазяїн» оприлюднив нове пояснення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як Зеленський став Залуським. Режисер скандальної вистави «Хазяїн» оприлюднив нове пояснення
Уривський зауважив, що має право інтерпретувати пʼєси на свій лад
фото: скрін із відео «Сніданку з 1+1»

Уривський несподівано пригадав історію про те, що у театрі Франка є актор з прізвищем Залуський і саме його прізвищем чомусь було названо героя у Театрі на Подолі

Український театральний режисер Іван Уривський оприлюднив нове пояснення щодо зміни прізвища одного з героїв вистави за пʼєсою «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого у столичному Театрі на Подолі. Уривський уже вдруге спробував виправдати заміну прізвища економа Зеленського, який у виставі став Залуським. Історію нового прізвища він розповів у «Сніданку з 1+1».

Уривський зауважив, що має право інтерпретувати пʼєси на свій лад, водночас наголосивши, що класика – вічна. «Я з повагою відношуся до тексту класичного, але я собі дозволяю і скорочувати, і зʼєднувати персонажів, і переробляти як я вважаю за потрібне», – пояснив режисер.

Однак Уривський все ж визнав – персонажа Зеленського перейменував, бо не хотів спекулювати відомим нині прізвищем. «Якщо зі сцени звучить прізвище когось з політиків, це відразу викликає або сміх, або думки, що вистава про це», – додав режисер.

Також чоловік несподівано пригадав історію про те, звідки ж взялося прізвище Залуський, яке нагадує Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Уривський розповів, що назвав економа на честь свого друга з театру Франка – Івана Залуського.

Варто наголосити, що Театр на Подолі й досі не оприлюднив офіційне пояснення щодо зміни прізвища економа Зеленського, а за всі питання зі згадкою про Залуського на пабліках цієї установи користувачів блокують. Так, під дописами у соцмережах зникли десятки гнівних коментарів. Наразі коментарі обмежено, тож лишити відгук чи поставити питання – неможливо.

«Хазяїн» – соціальна комедія українського письменника Івана Карпенка-Карого, написана в 1900 році. У ній драматург висвітлює явище становлення нової селянської української буржуазії в кінці XIX ст. Автор характеризував п'єсу, як злу сатиру на людську любов до стяжання без жодної іншої мети. У головній ролі – мільйонер Терентій Гаврилович Пузир, який вдається до різних афер, аби помножити свої статки.

Сучасна постановка ставить питання, ким є Терентій Гаврилович сьогодні – тираном чи добрим господарем, який дбає про бізнес, сім’ю й рідний край, йдеться в афіші. У спектаклі грають такі відомі українські актори, як В’ячеслав Довженко, Богдан Бенюк, Михайло Кукуюк та інші.

Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки
Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки
фото: glavcom.ua

Додамо, що квитки на цю виставу розкупили на два місяці вперед. Тож тепер потрапити на «Хазяїна» – неможливо.

Нагадаємо, у новій постановці за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність. Проте Театр на Подолі самоцензурував комедію Карпенка-Карого через присутність у ній героя на прізвище Зеленський. На це першим звернув увагу головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний, який був на премʼєрі вистави.

Сергій Гринін у ролі економа Залуського
Сергій Гринін у ролі економа Залуського
фото з відкритих джерел

У комедії є не дуже вправний економ з прізвищем Зеленський: у творі він скаржиться на підлеглих йому «холопів», що «силу мають» та боїться, що вони «можуть наговорити зайве». У новій постановці у Театрі на Подолі за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність, і Зеленський тут уже став Залуським. Його роль на прем'єрних показах зіграв актор Сергій Гринін.

Згодом Уривський відреагував на хвилю хейту та обурення щодо цензурування комедії у Театрі на Подолі – режисер, який перейменував героя твору Карпенка-Карого, прокоментував скандал.

Раніше повідомлялося, що Театр на Подолі відреагував на скандал із виставою «Хазяїн», спровокований заміною прізвища економа Зеленського на Залуського. Театр ухвалив рішення прибрати автентичні прізвища всіх героїв комедії Івана Карпенка-Карого «Хазяїн». При цьому муніципальна установа культури не прокоментувала таке своє рішення.

Глядачі, які потрапили на другий прем'єрний показ 27 листопада зазначали, що перейменованого економа Залуського у постановці вже називали не на прізвище, як у перший прем'єрний день, а на ім'я. Тож у Театрі на Подолі Зеленський урешті став Харитоном.

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Теги: театр скандал вистава Іван Уривський

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