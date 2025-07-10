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Скандальна мобілізація: ГУР спростовує інформацію щодо журналіста Буткевича

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандальна мобілізація: ГУР спростовує інформацію щодо журналіста Буткевича
У соціальних мережах розгорівся скандал навколо мобілізації відомого журналіста та телеведучого Богдана Буткевича
фото: Богдан Буткевич

ГУР спростовує інформацію щодо журналіста Буткевича: «Не був і не є співробітником» 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало інформацію про те, що український журналіст Богдан Буткевич був або є їхнім співробітником. Про це hromadske повідомили в ГУР, пише «Главком». 

«Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки», – заявили в розвідці.

Як відомо, у соціальних мережах розгорівся скандал навколо мобілізації відомого журналіста та телеведучого Богдана Буткевича. Його дружина, Марина Данилюк-Ярмолаєва, публічно заявила про те, що мобілізація Буткевича є нібито «розправою» Банкової за його критику на адресу Мар'яни Безуглої, яка, за її словами, призвела до припинення співпраці з ГУР. Ця ситуація викликала бурхливі обговорення та різні інтерпретації подій серед громадськості та військових.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розповіла, що її чоловік, Богдан Буткевич, останні роки позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога, причому «дуже успішно». Вона підкреслила, що Богдан сам прийняв рішення про таку співпрацю, адже має кілька хвороб очей, які обмежували його службу в класичному розумінні. За її словами, ВЛК пропонувала його взагалі списати, але він попросив зробити його хоча б обмежено придатним для можливості служби в ГУР, і всі документи з діагнозами є в наявності.

Данилюк-Ярмолаєва стверджує, що «керівництву ГУР прилетіло по шапці одразу після допису Буткевича» з критикою Мар’яни Безуглої. Вона заявляє, що «буквально вчора ГУР припинив співпрацю з Богданом, а сьогодні його звільнили заднім числом, більше того, повернули статус військовозобовʼязаного в Резерві і одразу ж закинули в розшук!». Після цього, коли Богдан пішов до ТЦК уточнити новий статус, його відвезли на пункт збору ДВРЗ і збираються відправити до навчального центру Десна.

Дружина Буткевича наголошує, що колеги по ГУР не приховують, що це «пряма вказівка Банкової, яка рахує рейтинги й в шокові від свіжої соціології, де у президента не все так гладко». Вона висловила обурення тим, що людину, яка «не ховалась від армії», роблять «конченим ухилянтом» за вказівкою Банкової, особливо зважаючи на її відсутність у країні. Данилюк-Ярмолаєва також зазначила, що «Банковій явно вигідна війна, бо так можна закрутити гайки і закрити усім роти, навіть в ущерб роботі на території Росії».

Нагадаємо, Мар'яна Безугла відреагувала на звинувачення, що пролунали на її адресу від «Євросолідарності», яка буцімто звинувачує її у «бусифікації» Богдана Буткевича. Вона з іронією зазначила, що її звинувачують у мобілізації «обмежено придатного» Буткевича (який, за її словами, носить окуляри, «йому не можна» і «був у спецслужбах»), після того, як він випустив сюжет проти неї. Безугла також згадала про нібито її пособників «Іванова і Петрова», які є «Банковою», і одразу ж спростувала це, посилаючись на нещодавній сюжет цих блогерів, спрямований проти неї самої.

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Теги: ГУР журналіст скандал

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