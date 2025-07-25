Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році

У Європі Копенгаген та Будапешт – єдині два міста, де витрати на комунальні послуги знизилися у перерахунку на євро

Щомісячні витрати на основні комунальні послуги в Європі дуже відрізняються

Відповідно до звіту Deutsche Bank «Карта світових цін», у якому розглядаються 67 міст світу, у тому числі 28 європейських, базові комунальні витрати у 2025 році значно відрізняються на різних континентах. Про це пише «Главком» із посиланням на Еuronews.

Щомісячні базові комунальні витрати включають електрику, опалення, охолодження, воду та вивіз сміття для квартири площею 85 кв м.

Майже всі 20 найдорожчих міст світу за вартістю основних комунальних послуг розташовано на європейському континенті. У першу двадцятку потрапили лише два неєвропейські мегаполіси.

Німеччина – найдорожча країна

Загалом щомісячні базові комунальні витрати варіюються від 24 євро у Каїрі до 370 євро у Мюнхені. У Європі найдешевшим у цьому плані містом є Стамбул, де комунальні послуги коштують лише 68 євро. У ЄС найдоступніший – Гельсінкі (115 євро).

Два німецькі міста (Берлін і Франкфурт) займають третє та четверте місця. Таким чином Німеччина стала найдорожчою країною за вартістю основних комунальних послуг. Жителі Франкфурта в середньому платять 339 євро, а Берліна – 333 євро.

Единбург – друге місце за вартістю основних комунальних послуг

Едінбург посідає друге місце серед найдорожчих європейських міст з оплати комунальних послуг. У середньому мешканці міста платять за місяць 346 євро. Інші міста Великої Британії також вирізняються високою вартістю. Лондон займає сьоме місце, а Бірмінгем – одинадцяте. Базові комунальні послуги у Лондоні коштують 295 євро, а у Бірмінгемі – 270 євро.

До десятки найдорожчих міст також увійшли Варшава – 327 євро, Відень – 304 євро, Прага – 286 євро, Амстердам – 275 євро та Осло – 271 євро.

Тель-Авів (12-е місце, 245 євро) та Гонконг (19-е місце, 211 євро) - єдині два неєвропейські міста у топ-20.

Де найнижчі комунальні платежі?

Після Стамбула (68 євро) та Гельсінкі (115 євро) найнижчі комунальні платежі в Будапешті та Лісабоні (135 євро), за ними йдуть Барселона (170 євро) та Мадрид (180 євро).

Середній базовий рахунок за комунальні послуги також не перевищує 200 євро в Афінах (197 євро) та Копенгагені (182 євро). В Італії комунальні витрати в районі позначки 200 євро: 200 євро в Мілані та 202 євро в Римі.

Загалом вартість комунальних послуг вища у Північній та Західній Європі, тоді як у Центральній, Східній та деяких частинах Південної Європи вона нижча.

Сан-Франциско – найдорожче місто США у цьому списку, де комунальні витрати у перерахунку на євро становлять 202. У Нью-Йорку середній показник становить 181 євро.

У Токіо комунальні витрати становлять у середньому 151 євро. У Торонто – 107 євро, а в Пекіні – всього 52 євро.

Наскільки зросли комунальні витрати протягом останніх п'яти років?

За останні п'ять років, з 2020 до 2025 року, щомісячні базові комунальні витрати значно зросли у багатьох європейських містах. Стокгольм очолює список зі зростанням у 176%, за ним слідує інше скандинавський місто, Осло, зі зростанням у 133%.

Для міст, де валютою не є євро, чіткішу картину можуть дати зміни в національних валютах, оскільки частина зростання обумовлена коливаннями обмінного курсу.

У кількох містах зростання також перевищує 90%: Варшаві (112%), Брюсселі (97%), Бірмінгемі (96%) та Единбурзі (93%).

Щомісячні базові комунальні витрати зросли приблизно на 50% у містах Німеччини, де мешканці й так оплачують найвищі рахунки у Європі.

У Європі Копенгаген (-7%) та Будапешт (-6%) – єдині два міста, де витрати на комунальні послуги за цей період знизилися у перерахунку на євро.

У яких містах найбільше витрачають на комунальні послуги частка від зарплати?

Частка середньої чистої зарплати, яка витрачається на основні комунальні послуги, дуже варіюється в Європі. Вона варіюється від усього 3,2% у Женеві та 3,3% у Цюріху до 18,8% в Афінах, за якими слідує Варшава з 17,6%.

Серед усіх міст найнижча частка чистої зарплати на комунальні послуги припадає на Монреаль (2,6%), а найвища – на Манілу (25,9%), де на оплату основних комунальних послуг йде понад чверть доходу.

У Європі цей показник у низці країн становить близько 9-10%. На ці частки впливають як вартість комунальних послуг, а й рівень доходів.

У Європі у 2025 році найвищі середньомісячні чисті зарплати зафіксовані у швейцарських містах: 7307 євро у Женеві та 7127 у Цюріху. Найнижча середня зарплата у Стамбулі – 855 євро, а в Афінах – 1044 євро.

Жителі міст Північної та Західної Європи отримують високу зарплату. Згідно зі звітом, чиста зарплата вища €4000 у Люксембурзі, Амстердамі, Копенгагені та Франкфурті.

Ситуація в Україні

В середньому кияни на комунальні послуги за квартиру на 85 «квадратів» витрачають 4429,69 гривні. Сюди входить оплата за електрику, опалення, водопостачання та догляд за прибудинковою територією.

Загалом в Україні за останній рік суттєво зросла вартість комунальних послуг, однак тарифи на деякі послуги залишилися на попередньому рівні, повідомляє Державна служба статистики. За її даними, найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На «почесному» другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

Крім цього подорожчали такі послуги: утримання та ремонту житла – на 3,3%; водопостачання – на 0,7%; каналізації – на 0,6%. Тож у середньому комуналка «поважчала» для гаманця на 20,1%.

Проте є і позитивні новини, у липні цього року українці продовжать платити за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт/год.

До слова, ціни на чашку кави в Європі шокують покупців. Обсяг споживання кави у світі зростає, а разом з ним – і його вартість. Подекуди ціна кави на виніс сягає шокуючої суми – від 1,89 до 3,42 євро за чашку ароматного напою.