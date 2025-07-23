«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем

Представниця поліграфічного підприємства повідомила, що мітингувальники зробили багато замовлень

Працівниця друкарні 24Print, щодо якої раніше виник скандал через цензурування плакатів мітингувальників, пояснила, за яким алгоритмом приймаються рішення щодо того, чи друкувати продукцію для мітингувальників на акції протесту. Мітинги тривають цими днями у Києві через прийняття законопроєкту 12414, який скорочуютьнезалежність антикорупційних органів.

«Главком» звернувся до друкарні під виглядом клієнтів із запитом на друк плакатів для вуличної акції. Працівниця, яка побажала залишитись неназваною, відповіла: друк можливий в залежності від того, що саме містить зображення.

«Якщо там є заклик до насильства, фізичної або моральної шкоди іншим особам або написи російською мовою тоді не друкуємо, а якщо просто якісь написи по типу «ні корупції» – таке надрукуємо», – уточнила вона. Працівниця також пояснила, що під моральною шкодою мається на увазі обзивання будь-кого прямим текстом.

«На плакаті, який ми раніше відмовились видавати замовнику, було порівняння Володимира Зеленського із Віктором Януковичем. Цього ми не друкуємо, бо це некоректне порівняння, як нам здається», – зазначила вона.

Працівниця друкарні також наполягала, що за сьогодні заклад надрукував вже багато продукції для мітингувальників: це ті плакати, які «відповідають політиці» друкарні. Втім, публічно ця політика або ж список правил не є доступним і орієнтуватись потрібно на загальні засади, озвучені працівницею.

«Сьогодні ми надрукували плакати, наприклад, з написами «Якщо ми підтримаємо корупцію – то в нас не буде держави», «корупція вбиває», меми «підпис здесь і підпис здесь» тощо, – повідомила вона.

Нагадаємо, у вівторок, 22-го липня в соцмережах виник скандал через повідомлення, що столична друкарня 24Print відмовилася друкувати плакати до акції.

У середу, 23-го липня, також стало відомо, що друкарня PrintHub, за повідомленнями користувачів соцмережі Х(колишній twitter), також відмовилась виготовляти друковану продукцію до акції. «Главком» намагався отримати від PrintHub коментар, проте телефони друкарні не відповідають.

Вчора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.