Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
фото: Суспільне

Представниця поліграфічного підприємства повідомила, що мітингувальники зробили багато замовлень

Працівниця друкарні 24Print, щодо якої раніше виник скандал через цензурування плакатів мітингувальників, пояснила, за яким алгоритмом приймаються рішення щодо того, чи друкувати продукцію для мітингувальників на акції протесту. Мітинги тривають цими днями у Києві через прийняття законопроєкту 12414, який скорочуютьнезалежність антикорупційних органів.  

«Главком» звернувся до друкарні під виглядом клієнтів із запитом на друк плакатів для вуличної акції. Працівниця, яка побажала залишитись неназваною, відповіла: друк можливий в залежності від того, що саме містить зображення.

«Якщо там є заклик до насильства, фізичної або моральної шкоди іншим особам або написи російською мовою тоді не друкуємо, а якщо просто якісь написи по типу «ні корупції» – таке надрукуємо», – уточнила вона. Працівниця також пояснила, що під моральною шкодою мається на увазі обзивання будь-кого прямим текстом.

«На плакаті, який ми раніше відмовились видавати замовнику, було порівняння Володимира Зеленського із Віктором Януковичем. Цього ми не друкуємо, бо це некоректне порівняння, як нам здається», – зазначила вона.

Працівниця друкарні також наполягала, що за сьогодні заклад надрукував вже багато продукції для мітингувальників: це ті плакати, які «відповідають політиці» друкарні. Втім, публічно ця політика або ж список правил не є доступним і орієнтуватись потрібно на загальні засади, озвучені працівницею.

«Сьогодні ми надрукували плакати, наприклад, з написами «Якщо ми підтримаємо корупцію – то в нас не буде держави», «корупція вбиває», меми «підпис здесь і підпис здесь» тощо, – повідомила вона.

Нагадаємо, у вівторок, 22-го липня в соцмережах виник скандал через повідомлення, що столична друкарня 24Print відмовилася друкувати плакати до акції. 

У середу, 23-го липня, також стало відомо, що друкарня PrintHub, за повідомленнями користувачів соцмережі Х(колишній twitter), також відмовилась виготовляти друковану продукцію до акції. «Главком» намагався отримати від PrintHub коментар, проте телефони друкарні не відповідають.

Вчора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем фото 1
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем фото 2
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем фото 3

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

Теги: НАБУ протест Верховна Рада закон активісти скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До НАБУ і САП чимало питань, але...
До НАБУ і САП чимало питань, але...
Сьогодні, 10:59
Парламент проголосував в цілому законопроєкт #12414
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
Вчора, 13:48
Брати Кличко долучились до мітингувальників
На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)
Вчора, 22:35
«Різні виклики. Ми все це обговорили», – зазначив президент
«НАБУ та САП працюватимуть»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо закону
Сьогодні, 01:26
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
21 липня, 19:10
За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ
Нардеп Христенко отримав підозру в державній зраді та впливі на НАБУ
21 липня, 11:29
СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП
СБУ провела перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
21 липня, 11:57
Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція
Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція
Вчора, 17:09
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів
«Блюзнірство грантових патріотів». Виступ Тимошенко спровокував овації в Раді і обурення активістів
Вчора, 22:05

Суспільство

Як руйнування Каховської ГЕС вплинуло на річки: пояснення еколога
Як руйнування Каховської ГЕС вплинуло на річки: пояснення еколога
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд
«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд
ПЦУ вперше провела богослужіння в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври
ПЦУ вперше провела богослужіння в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври
Через війну знищено тисячі колоній кажанів: науковиця звернулася до українців
Через війну знищено тисячі колоній кажанів: науковиця звернулася до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
38K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
13K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4850
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2396
Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Сьогодні, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua