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Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму
На базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу у Криму відкрили музей
фото з відкритих джерел

Загарбники поцупили також інші артефакти – стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів

Російські загарбники розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму та вивезли артефакти на територію РФ. Про це повідомила пресслужба представництва президента України в АР Крим.

Як зазначається, йдеться про те, що російські загарбники забрали артефакти до Великого Новгорода. З Криму вони, ймовірно, могли вивезти золоті вироби часів Візантійської імперії. Окрім цього загарбники поцупили також інші артефакти, серед них – стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів.

У відомстві також додали, що на території заповідника тривають злочинні археологічні розкопки, які організували окупанти. Російські загарбники не припиняють й надалі грабувати українські історичні реліквії.

На базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу у Криму відкрили музей. Це відбулося у 1972 році. Він розташований у колишньому монастирі на території розкопів. У фонді зосереджена значна кількість експонатів, античності, епохи Візантії та інших періодів. Зокрема, є такі артефакти:

антична кераміка

  • археологічні пам'ятки,
  • колекція архітектурних фрагментів
  • колекції монет
  • мозаїки з чорно-білої гальки та кольорових камінців
  • поліхромні надгробкові стелі

Нагадаємо, в окупованому Криму російські військові та окупаційна влада думають над варіантами виходу з півострова

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Теги: окупанти військові музей розкопки влада золото Крим

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