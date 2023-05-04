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Окупанти 14 разів обстріляли Сумщину: є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти 14 разів обстріляли Сумщину: є поранений
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок одного з обстрілів Новослобідської громади отримав поранення місцевий житель

У четвер, 4 травня, російські загарбники вкотре гатили по Сумській області. Протягом дня здійснено 14 обстрілів прикордонних громад. Постраждала одна людина. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 90 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад», – ідеться в повідомленні.

Зранку по території Юнаківської громади росіяни били з артилерії – зафіксовано п’ять вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

У Білопільській громаді був мінометний обстріл – сім вибухів. Пошкоджено два приватні домогосподарства. Пізніше мінометні обстріли продовжились – зафіксовано ще вісім вибухів.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Пошкоджено будинок культури та два житлові будинки.

У Краснопільській громаді зафіксовано 12 вибухів із міномета.

Мінометні обстріли були і в Новослобідській громаді (16 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів отримав поранення місцевий житель.

Крім того, окупанти скинули шість мін на територію Миропільської громади.

По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (шість вибухів).

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з артилерії – 13 вибухів.

Нагадаємо, завершується 435-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Цієї доби, вночі, Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131, 18 із 24 було знищено нашими захисниками. 

Теги: окупанти обстріл поранення Сумщина

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