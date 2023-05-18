Ракетна атака на Хмельниччину: стало відомо про наслідки

Пошкодження не є вкрай складними, тому електроенергію споживачам буде відновлено до кінця робочого дня

У Хмельницькій області через нічну атаку пошкоджені розподільчі мережі. Тому декілька населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомляє «Хмельницькобленерго».

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«Внаслідок нічної атаки відбулось часткове пошкодження декількох ділянок розподільчих мереж Хмельницького району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після перевірки місцевості та отримання дозволу від фахівців ДСНС – енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

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«Завдячуючи силам ППО, пошкодження не є вкрай складними, тому електричну енергію споживачам трьох знеструмлених сіл буде відновлено до кінця робочого дня», – додали там.

Нагадаємо, зранку, 18 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Втім, також сталися влучання по об'єкту інфраструктури Хмельницького району.