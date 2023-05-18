Ракетна атака на Хмельниччину: стало відомо про наслідки
Пошкодження не є вкрай складними, тому електроенергію споживачам буде відновлено до кінця робочого дня
У Хмельницькій області через нічну атаку пошкоджені розподільчі мережі. Тому декілька населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомляє «Хмельницькобленерго».
«Внаслідок нічної атаки відбулось часткове пошкодження декількох ділянок розподільчих мереж Хмельницького району», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після перевірки місцевості та отримання дозволу від фахівців ДСНС – енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
«Завдячуючи силам ППО, пошкодження не є вкрай складними, тому електричну енергію споживачам трьох знеструмлених сіл буде відновлено до кінця робочого дня», – додали там.
Нагадаємо, зранку, 18 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Втім, також сталися влучання по об'єкту інфраструктури Хмельницького району.
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