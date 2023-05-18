Єфросиніну заочно взяли під варту нібито через поширення фейків про російську армію

Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну, яка з початку повномасштабного російського вторгнення відкрито засуджує злочинний режим Кремля і показує всі звірства, які окупанти влаштовують на нашій землі. Про це повідомила «Медіазона».

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Повідомляється, що Єфросиніну заочно взяли під варту нібито через поширення фейків про російську армію.

Згідно з текстом ухвали на сайті московських судів, кримінальну справу проти Єфросініної порушили за пости телеведучої в Instagram.

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Згідно з інформацією в російському судовому реєстрі, справу було порушено ще в квітні минулого року на підставі постів Єфросиніної в соцмережах. А розгляд справи в першій інстанції відбувся 17 травня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заочно арештувала режисерів Роднянського та Вирипаєва.Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося. Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва. Згідно з інформацією на сайті суду, обидва засідання щодо обрання запобіжного заходу пройшли 27 квітня. Арешт Роднянського наступного дня було оскаржено, а рішення щодо Вирипаєва набуло чинності 3 травня.