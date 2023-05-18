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Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну
фото: Маша Єфросиніна/Instagram

Єфросиніну заочно взяли під варту нібито через поширення фейків про російську армію

Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну, яка з початку повномасштабного російського вторгнення відкрито засуджує злочинний режим Кремля і показує всі звірства, які окупанти влаштовують на нашій землі. Про це повідомила «Медіазона».

Повідомляється, що Єфросиніну заочно взяли під варту нібито через поширення фейків про російську армію.

Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну фото 1

Згідно з текстом ухвали на сайті московських судів, кримінальну справу проти Єфросініної порушили за пости телеведучої в Instagram.

Згідно з інформацією в російському судовому реєстрі, справу було порушено ще в квітні минулого року на підставі постів Єфросиніної в соцмережах. А розгляд справи в першій інстанції відбувся 17 травня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заочно арештувала режисерів Роднянського та Вирипаєва.Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося. Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва. Згідно з інформацією на сайті суду, обидва засідання щодо обрання запобіжного заходу пройшли 27 квітня. Арешт Роднянського наступного дня було оскаржено, а рішення щодо Вирипаєва набуло чинності 3 травня. 

Теги: росія окупанти арешт Маша Єфросініна суд

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