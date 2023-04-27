Генштаб повідомив, скільки в’язнів зараз росіяни тренують на Луганщині
Росія пропонує засудженим контрактну військову службу терміном на пів року
Через значні втрати на фронті, Кремль продовжує активно вербувати на війну осіб із судимістю. В Луганській області наразі проходить підготовка близько для 500 таких загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Росія також почала пропонувати засудженим контрактна військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року.
Триває 428-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав п’ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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