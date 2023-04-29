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Під час контрнаступу Україна поверне Крим – Зеленський

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час контрнаступу Україна поверне Крим – Зеленський
Володимир Зеленський просить у Заходу більше зброї
фото: пресслужба президента

Зеленський попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями

Україна планує контрнаступ і вірить, що їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Крим під свій контроль. Про це в інтерв’ю скандинавському виданню Yle сказав президент України Володимир Зеленський.

Водночас президент додав, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї. «Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення», – заявив він.

Зеленський також зазначив, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію. «Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять», – сказав президент.

Зеленський не захотів розголошувати деталі чи графік контрнаступу. Але видання Yle зазначає, що наступ заплановано на кінець весни або початок літа.

Незважаючи на свої надії на успіх, Зеленський також попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями. «Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни», – вважає президент України.

Нагадаємо, 28 квітня на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президенткою Зузаною Чапутовою Зеленський заявив, що Україна готується звільніти свої території, тож Збройним силам України потрібні далекобійна зброя, авіація та артилерія, саме тому у безпековій допомозі не може бути жодних табу. 

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Теги: Крим ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна контрнаступ

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