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Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14
У РФ заявляють, що танки нібито отримали дозахист борту від протитанкових боєприпасів
фото ілюстративне

У прямих штурмових діях танки «Армата» «поки не брали участь»

Російська пропаганда розповідає, що на фронті окупанти почали застосовувати «новітні танки» Т-14 «Армата». Про це передає «Риа Новости».

Зазначається, що танки застосовують для «ведення вогню по українських позиціях». Водночас у прямих штурмових діях ці танки «поки не брали участь».

У РФ заявляють, що танки «отримали дозахист борту від протитанкових боєприпасів», а з кінця минулого року екіпажі Т-14 нібито проходили бойове злагодження на полігонах окупованого Донбасу.

Раніше розвідка Британії оцінила ефективність танків «Армата», які можуть використовувати окупанти. Там вважають малоймовірним, що якийсь із застосованих Т-14 буде відповідати стандартам для нового озброєння, яке можна вважати повністю готовим до застосування.

Сьогодні в ССО опублікували відео, як українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: танки росія Україна окупанти

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