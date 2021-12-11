Як ідеально написати диктант: поради від українки, яка показала абсолютну грамотність

Галина Шура вже 35 років викладає в школі українську мову та зарубіжну літературу, тому про правила грамотності знає все.

Галина Шура, сільська учителька з Волині, стала єдиною учасницею Радіодиктанту національної єдності-2021, хто за його результатами не припустився жодної помилки. Такі результати оголосило Українське радіо, яке щорічно проводить цей захід.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» педагогиня розказала, як їй вдалось досягти уникіального результату.

«Насправді текст складний. Якщо написати і одразу здати, то важко. А як посидиш, подумаєш, то нормально. Може години чотири сиділа над ним, бо в інтернеті шукала інформацію про стиль Андруховича (письменник Юрій Андрухович – автор диктанту, який читав його у прямому ефірі – «Главком»). От коли стиль подивилася, тоді зрозуміла, що не все тут так просто. Після написання якийсь час посиділа, подумала, повиправляла, бо не всі розділові знаки зразу поставила і відправила», – ділиться жінка.

Саме розуміння стилю автора, його стилістичних прийомів найбільше допомогло пані Галині в написанні диктанту. «Стиль інтуїтивно підказав, як написати правильно», – говорить жінка.

Та декілька моментів у диктанті вибили з колії навіть таку досвідчену філологиню. «У першому реченні я собі думала, що правильним буде поставити двокрапку, але потім виправила на тире. Для мене найважчим виявилося речення, де вставна конструкція: «Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві». З того, як читав Юрій Андрухович, я зрозуміла, що це вставна частина. Спочатку виділила її комами, але потім виправила на тире. Це слово «проносилося!» я шукала навіть в інтернеті, адже Андрухович ще цікаво наголос поставив. Думала, що щось тут не так, адже наголошене це слово. Буквально в останні секунди перед відправленням поставила знак оклику перед тире», – зазначає учасниця Радіодиктанту-2021.

Галина Шура вже не перший раз бере участь в Радіодиктанті національної єдності, в 2017 році стала однією з 322 учасників, які допустили одну помилку – того року ідеально його не написав ніхто. Вчителька також мотивує до участі у цьому загальнонаціональному проєкті і своїх учнів.