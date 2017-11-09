Ювілей письменниці Лесі Українки відзначатимуть на державному рівні

У Раді обіцяють розробити і запровадити екскурсійні маршрути, пов’язані із життям та творчістю Лесі Українки

Парламент ухвалив постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року. За це рішення проголосувало 248 депутатів. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів протягом місяця утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо



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Леся Українка

У Раді обіцяють розробити і запровадити екскурсійні маршрути, пов’язані із життям та творчістю Лесі Українки

Парламент ухвалив постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.

За це рішення проголосувало 248 депутатів.

Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів протягом місяця утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення ювілею, а впродовж місяця з дня утворення комітету - розробити та затвердити план заходів, передбачивши у проектах законів про державний бюджет України на 2019-2021 роки фінансове та матеріально-технічне забезпечення цих заходів.

У плані заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження Лесі Українки Рада рекомендує передбачити: створення повного бібліографічного словника Лесі Українки, електронного варіанту архіву родини Драгоманових-Косачів: Олени Пчілки (Ольги Косач), Михайла Драгоманова, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Юрія Косача; забезпечення функціонування Науково-дослідного інституту Лесі Українки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Окрім того, депутати рекомендують здійснити розробку і запровадження екскурсійних маршрутів, пов’язаних із життям та творчістю Лесі Українки; створити науково-популярний фільм про життя та творчість Лесі Українки.

Джерело: Укрінформ