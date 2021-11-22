Біологи створили бактерію, що руйнує захисну оболонку ракових клітин

Винахід може спричинити справжню революцію у лікуванні онкозахворювань

Група дослідників з Університету Цинциннаті розробила пробіотик, здатний проникати у злоякісні ракові пухлини та знищувати їх зсередини. Про це повідомляє журнал Advanced Healthcare Materials.

Для цього вчені модифікували штам кишкової палички Nissle. На відміну від інших видів він нешкідливий для людини і захищає від патологічних штамів E-Coli. Завдяки новій технології на зовнішній оболонці бактерії утворюються бульбашки, в яких знаходяться протеїни та ензими. Вони руйнують позаклітинний матрикс ракових клітин. Пройшовши через оболонку, бактерії потім несуть ензими вглиб пухлини.

Позаклітинний матрикс ракових утворень складається з колагену та гіалуронової кислоти. Через це антитілам та імунним клітинам складніше дістатися до пухлини.

Нова бактерія пристосована до життя в імунодефіцитних тканинах із нестачею кисню. Саме такі зустрічаються у ракових утвореннях. Вчені сподіваються, що їх розробку можна незабаром використовувати проти пухлин у ротовій порожнині та на шкірі. Також вони впевнені, що за допомогою бактерії можна буде перейти від комплексного лікування раку на монотерапію, тобто застосування одного препарату.

Нагадаємо, у Британії почали випробування тесту, що зможе визначати рак ще до появи симптомів.

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