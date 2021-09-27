Вчені назвали перші симптоми раку підшлункової залози

Симптоми раку підшлункової залози включають часті болі в спині і животі і різку втрату ваги

Рак підшлункової залози може довгий час не проявляти себе, проте є деякі ознаки, на які варто звернути увагу. Про це пише видання Express з посиланням на дані організації Pancreatic Cancer UK.

«Безболісна жовтяниця» – посилюється пожовтіння шкіри і очей – часто є першою ознакою раку підшлункової залози.

Фахівці відзначають, що бліді випорожнення, як і темна сеча у пацієнта може вказувати на хворобу. Смердючі і «плавучі» фекалії теж говорять про серйозні проблеми з підшлунковою.

Інші можливі симптоми раку підшлункової залози включають часті болі в спині і животі і різку втрату ваги.

Наскільки серйозний випадок раку підшлункової залози, залежить від того, в якому місці залози знаходиться пухлина, наскільки вона велика, чи продовжує зростання, а також від загального стану здоров'я пацієнта.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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