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    Здоров'я

    Медики назвали п’ять симптомів раку головного мозку

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    Медики назвали п’ять симптомів раку головного мозку

    Звертатися за обстеженням потрібно, якщо проявляється хоча б один з цих симптомів

    Головний біль, проблеми з рівновагою, тинітус можуть виявитися одними з перших симптомів раку головного мозку.

    Фахівці в галузі медицини назвали початкові ознаки раку головного мозку, пишуть Новини здоров’я.

    Медики підкреслюють, що звертатися за обстеженням потрібно, якщо проявляється хоча б один з цих симптомів.

    До переліку можливих сигналів про рак мозку увійшли наступні явища:

    • сильний, тривалий головний біль, який стає більш інтенсивним при фізичних зусиллях;
    • запаморочення, що виявляється незалежно від положення тіла;
    • прогресуюче погіршення гостроти зору;
    • дзвін у вухах, який не проходить;
    • несподівані порушення в координації рухів.

    Нагадаємо, вчені назвали причину хвороби Паркінсона.

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