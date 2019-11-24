Медики назвали п’ять симптомів раку головного мозку
Звертатися за обстеженням потрібно, якщо проявляється хоча б один з цих симптомів
Головний біль, проблеми з рівновагою, тинітус можуть виявитися одними з перших симптомів раку головного мозку.
Фахівці в галузі медицини назвали початкові ознаки раку головного мозку, пишуть Новини здоров’я.
Медики підкреслюють, що звертатися за обстеженням потрібно, якщо проявляється хоча б один з цих симптомів.
До переліку можливих сигналів про рак мозку увійшли наступні явища:
- сильний, тривалий головний біль, який стає більш інтенсивним при фізичних зусиллях;
- запаморочення, що виявляється незалежно від положення тіла;
- прогресуюче погіршення гостроти зору;
- дзвін у вухах, який не проходить;
- несподівані порушення в координації рухів.
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