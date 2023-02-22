Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото

Маріупольці не мають вільного доступу до медицини в окупованому місті

Наразі в окупованому місті діють пересувні лікарні на колесах

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі стан медичної системи не виходить з колапсу. У місті не вистачає лікарів, а лікарні розбомблені, тому єдина можливість отримати хоча б якусь медичну допомогу – це звернутися до так званих «пересувних лікарень». Про це повідомила платформа «Маріуполь 0629».

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Окупанти привозять машини-лікарні в різні райони Маріуполя. Так, наприклад, певний час ця лікарня з Тули працювала на Лівобережжі. Зараз працює на 17 мікрорайоні, біля ринку.

Для того, щоб потрапити до лікаря, треба при собі мати паспорт, але спочатку потрібно все одно вистояти в черзі в поліклініці. Там виписують лист-супровід, з яким містяни йдуть до лікарів. Тобто потрібно двічі відстояти в годинних чергах.

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У таких лікарнях приймають лікар-кардіолог та невропатолог, можна зробити УЗД, флюорографію, мамографію та ЕКГ.

Проте якщо потрібно повторно звернутись – уже не пощастить, бо лікарня пересувна, і вона поїде далі. А пацієнту доведеться знову шукати, де пройти лікування.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна. Злочинці обікрали маріупольців майже на 100 млн грн.