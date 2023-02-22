Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото
Маріупольці не мають вільного доступу до медицини в окупованому місті
фото: Маріуполь 0629

Наразі в окупованому місті діють пересувні лікарні на колесах

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі стан медичної системи не виходить з колапсу. У місті не вистачає лікарів, а лікарні розбомблені, тому єдина можливість отримати хоча б якусь медичну допомогу – це звернутися до так званих «пересувних лікарень». Про це повідомила платформа «Маріуполь 0629». 

Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото фото 1

Окупанти привозять машини-лікарні в різні райони Маріуполя. Так, наприклад, певний час ця лікарня з Тули працювала на Лівобережжі. Зараз працює на 17 мікрорайоні, біля ринку.

Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото фото 2

Для того, щоб потрапити до лікаря, треба при собі мати паспорт, але спочатку потрібно все одно вистояти в черзі в поліклініці. Там виписують лист-супровід, з яким містяни йдуть до лікарів. Тобто потрібно двічі відстояти в годинних чергах.

Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото фото 3

У таких лікарнях приймають лікар-кардіолог та невропатолог, можна зробити УЗД, флюорографію, мамографію та ЕКГ.

Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото фото 4

Проте якщо потрібно повторно звернутись – уже не пощастить, бо лікарня пересувна, і вона поїде далі. А пацієнту доведеться знову шукати, де пройти лікування.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна. Злочинці обікрали маріупольців майже на 100 млн грн.

Читайте також: «ЗСУ близько»: патріоти влаштували у Маріуполі флешмоб (фото)
Теги: Маріуполь окупанти медицина лікар машини лікарня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США надали Україні безліч зброї
П'ять рекордів постачання зброї до України для розгрому Росії
23 сiчня, 13:25
Боєприпас успішно вилучено з тіла пораненого та передано саперам
Медики дістали з тіла пораненого воїна бойову частину гранати (фото)
5 лютого, 12:08
Ізраїль надасть Україні понад $200 млн: на що підуть кошти
Ізраїль надасть Україні понад $200 млн: на що підуть кошти
16 лютого, 17:50
«Швидка» має везти хворого до найближчої профільної лікарні, незалежно від того, що вона може знаходитися в іншій області
Чому пацієнта з інсультом везуть не до найближчої лікарні? Коментує експерт МОЗ
17 лютого, 19:34
Зафіксовано близько десяти злетів вертольотів Мі-8 за день
На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)
29 сiчня, 10:03
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Масований обстріл Херсона: прокуратура повідомила подробиці
29 сiчня, 17:38
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами
4 лютого, 16:08
Сотні тисяч іспанців вийшли на мітинг через невдоволення медичною сферою
Понад 250 тисяч іспанців вийшли на мітинг у Мадриді (фото)
13 лютого, 06:46
У Маріуполі прогриміло кілька вибухів
«Бавовна» в Маріуполі: є влучання в розташування окупантів
13 лютого, 08:04

Здоров'я

Новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України
Новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України
Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото
Стан медицини в окупованому Маріуполі одним фото
Лікар назвав п’ять чинників, що збільшують ймовірність інсульту
Лікар назвав п’ять чинників, що збільшують ймовірність інсульту
Чому пацієнта з інсультом везуть не до найближчої лікарні? Коментує експерт МОЗ
Чому пацієнта з інсультом везуть не до найближчої лікарні? Коментує експерт МОЗ
Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я 
Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я 
Ізраїль надасть Україні понад $200 млн: на що підуть кошти
Ізраїль надасть Україні понад $200 млн: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9518
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8134
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7124
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6959
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6584
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту