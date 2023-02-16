Ізраїль надасть Україні понад $200 млн: на що підуть кошти

Міністр запевнив, що Ізраїль надаватиме підтримку Україні і надалі

Ізраїль опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження та надасть понад $200 млн на розбудову медичної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу.

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Коен відзначив, що його візит до Києва є ще одним свідченням на користь поточної підтримки українського народу. Він акцентував і на значній гуманітарній допомозі Україні, наданій Ізраїлем минулого року.

«Ми розвернули наш польовий шпиталь «Сяюча зірка», через який пройшли понад сім тисяч пацієнтів, ми також приймали хворих та поранених українських громадян у лікарнях. Ми поділилися досвідом Моссаду, який надавав підготовку для тисяч українських експертів у сфері управління невідкладними ситуаціями, а також подолання посттравматичних синдромів», – зазначив він.

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Міністр підкреслив, що пишається бути разом з Україною в ці складні часи і запевнив, що Ізраїль надаватиме підтримку і надалі.

«Ми будемо підтримувати і підтримуємо гарантію на суму понад 200 млн доларів у розбудову інфраструктури, що буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою. Я також зазначив, що ми будемо допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України», – додав урядовець.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва – вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.