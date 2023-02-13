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«ЗСУ близько»: патріоти влаштували у Маріуполі флешмоб (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«ЗСУ близько»: патріоти влаштували у Маріуполі флешмоб (фото)
Патріотичний флешмоб мешканців Маріуполя
фото: Петро Андрющенко / Telegram

Маріупольці чекають звільнення від окупації

У тимчасово окупованому та майже знищеному російськими військами місті Маріуполь на Донеччині місцеві жителі влаштували флешмоб. Вони писали на снігу нагадування про те, що Маріуполь – це Україна. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Група маріупольського спротиву запустила флешмоб написів на снігу, аби показати російським окупантам, що місто чекає на ЗСУ.

Флешмоб у Маріуполі
Флешмоб у Маріуполі
фото: Петро Андрющенко / Telegram
Маріупольці чекають звільнення від окупації
Маріупольці чекають звільнення від окупації
фото: Петро Андрющенко / Telegram

Андрющенко зазначив, що усі фото надіслані звичайними людьми, які були вимушені залишитися в тимчасово захопленому Маріуполі. Таким чином мешканці міста чинять окупантам опір. 

Мешканці міста влаштували флешмоб на снігу
Мешканці міста влаштували флешмоб на снігу
фото: Петро Андрющенко / Telegram
Маріупольці в очікуванні українських військових
Маріупольці в очікуванні українських військових
фото: Петро Андрющенко / Telegram

«Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі», – написав радник мера міста.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по місцях дислокації загарбників у Маріуполі – «бавовна» в Маріуполі: є влучання в розташування окупантів.

До слова, у понівеченому Маріуполі, який знищили росіяни, й досі одні руїни. Те, що не встигли розбомбити російські ракети, руйнують російські «будівельники»: московські забудовники знищують вцілілі будинки Маріуполя.

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Теги: Маріуполь спротив

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