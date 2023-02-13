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«Бавовна» в Маріуполі: є влучання в розташування окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в Маріуполі: є влучання в розташування окупантів
У Маріуполі прогриміло кілька вибухів
фото ілюстративне

ЗСУ завдали удару по місцях дислокації окупантів у Маріуполі

Близько 22:00 в окупованому Маріуполі та Маріупольському районі прогриміла серія вибухів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його даними, щонайменш три гучних вибухи пролунали в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя.

«Відомо про влучання в розташування окупантів в с. Нікольське в приміщенні школи №3. Година знадобилась окупантам аби вигадати версію зі збиттям Точки У, що ніяк не відповідає дійсності», – повідомив Андрющенко.

Після вибухів деякий час було чутно звуки детонації.

Нагадаємо, увечері 12 лютого  стало відомо про вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі. Але деталі були невідомі.

7 лютого у  Маріуполі пролунали потужні вибухи в районі порту, куди окупанти завезли техніку та системи ППО.

Відомо, що російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.

Повідомлялося, що у Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами.

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Теги: ЗСУ війна окупанти Маріуполь

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