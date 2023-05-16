Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург пояснила, чому до певних сімейних лікарів є черги, а до інших – немає
фото з відкритих джерел

«Сімейним лікарям треба платити не за кількість декларацій, а за якість допомоги»

У Києві цілком вистачає центрів первинної медико-санітарної допомоги комунальної форми власності та сімейних лікарів. Проте лікарям потрібно працювати над якістю надання послуг та допомоги пацієнтам. Таку думку у в інтерв'ю «Главкому» висловила керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За її інформацією, у столиці вистачає сімейних лікарів, адже функціонує 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги комунальної форми власності. Окрім комунальних центрів у столиці первинну медико-санітарну допомогу надають ще 117 закладів охорони здоров’я інших форм власності. І за результатами 2022 року кількість лікарів (сімейних, терапевтів, педіатрів) в них збільшилася порівняно з 2021. 

«Інша справа, що пацієнти до одного лікаря стоять в черзі, а до іншого не йдуть. Відповідно і записатися хочуть до кращого. Ви ж знаєте, що у нас в країні у пацієнта вільний вибір лікаря. Проблема тут ховається не в системі. А в кваліфікації та бажанні працювати кожного окремого фахівця. Лікар має переконувати пацієнта у тому, що саме він йому допоможе. Переконувати увагою, професійністю і фаховим піклуванням», – запевняє вона.

Гінзбург зауважила, що сімейним лікарям платять за кількість підписаних декларацій в межах встановленої норми. Тобто у них є певна кількість пацієнтів. Якщо більше за визначену кількість, то в них зменшується зарплата. «Це правильно, бо через кількість страждає якість. Тому потрібно, щоби платили не за кількість декларацій, а за якість надання допомоги. Тоді би це змушувало лікаря навчатися, займатися пацієнтами не «для галочки», – вважає глава столичної медицини. 

На думку Гінзбург, абсолютно правильним підхід, коли для того, щоб потрапити до вузького спеціаліста, пацієнту необхідно спочатку отримати направлення сімейного лікаря.

«Це дуже правильна практика. Людина, яка не має медичної освіти, не може за суб’єктивними відчуттями визначити, який фахівець має її оглянути. Навіть головний біль може бути симптомом абсолютно різних захворювань. Перевтоми, отиту, гаймориту, проблем з хребтом, офтальмологічних проблем. Терапевт знає, на що саме звернути увагу, щоб визначити, який спеціаліст потрібен. Або призначити лікування самостійно, адже з повною відповідальністю кажу: до 90% проблем можна вирішити у сімейного лікаря. То може краще відвідати одного фахівця, ніж по черзі наносити візити невропатологу, офтальмологу, лору?», – знаходить пояснення Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер. За словами Гінзбург, станом на кінець зими більшість працівників закладів охорони здоров’я столиці повернулися до роботи, були відсутні на робочих місцях лише 9%. Це 3134 працівників: з них 1079 лікарів, 1247 молодших спеціалістів. 

Читайте також інтерв'ю:  Керівник столичної медицини Валентина Гінзбург: Повірте, сімейних лікарів вистачає
Теги: Валентина Гінзбург лікар зарплата

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні планується черговий запуск пенсійної реформи
Твій бог – пенсія. Уряд хоче, аби українці відкладали 10% зарплати «на старість»
30 квiтня, 07:00
Чи повернуть доплати для військових?
Як повернути доплати військовим? У бюджеті знайшлись 90 млрд грн
18 квiтня, 19:24
Як заснути за одну хвилину: чотири прості методики
Як заснути за одну хвилину: чотири прості методики
23 квiтня, 23:05
Унікальні операції провели фахівці Першого медичного об'єднання Львова із хірургами київської клініки «Феофанія»
Чоловік після смерті врятував життя чотирьом людям (фото)
4 травня, 12:44
Київська лікарня вимагала кошти у військового: деталі скандалу
Київська лікарня вимагала кошти у військового: деталі скандалу
5 травня, 09:45
Валерія вирішила воскресити Кобзона, але щось пішло не так
Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона
22 квiтня, 21:20
Пособник голови МСЕК отримав вирок і заплатить 59,5 тис. грн штрафу
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії
25 квiтня, 10:40
Лікарні на окупованій частині України переповнені пораненими росіянами
Складне становище росіян: рашистам не вистачає лікарів на окупованих територіях
4 травня, 16:17
через напружену передвиборчу кампанію Ердоган підвищив зарплату державним працівникам
Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців: названа причина
10 травня, 02:05

Здоров'я

Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати
Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати
Цей овоч має миттєвий ефект очищення крові: коштує недорого
Цей овоч має миттєвий ефект очищення крові: коштує недорого
П'ять методів збереження молодості без хірургічного втручання: поради лікарки
П'ять методів збереження молодості без хірургічного втручання: поради лікарки
Фейкові пацієнти та консультації: медпортал Helsi потрапив у масштабний скандал
Фейкові пацієнти та консультації: медпортал Helsi потрапив у масштабний скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
У Києві чути вибухи
18K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
6717
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6309
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
5329
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту