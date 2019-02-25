  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Четверту смерть від грипу цього року зафіксували в Кропивницькому

    • Розсилка
    Всього за допомогою до лікарів з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області - Четверту смерть від грипу цього року зафіксували в Кропивницькому
    Всього за допомогою до лікарів з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області

    Захворюваність від грипу в області не перевищує епідпоріг

    Летальний випадок від ускладнення грипу зареєстрували в Новоархангельському районі. Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру.

    «Зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоархангельському районі. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) Мічіган. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнення грипу в області з початку року», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Епідемічна ситуація з ГРВІ на восьмому тижні 2019 р. на Кіровоградщині була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 18,6 %).

    Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області. Із загального числа захворілих – 71,2 % діти. Всього госпіталізованих – 233.

    З початку епідсезону в області зареєстровано 46 вірусологічно підтверджених випадків грипу. Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

    Як повідомлялося, від грипу з початку епідсезону померли 33 українці.

    Читайте також
    діти смерть українці Кропивницький грип Кіровоградщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ