Четверту смерть від грипу цього року зафіксували в Кропивницькому



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Всього за допомогою до лікарів з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області

Захворюваність від грипу в області не перевищує епідпоріг

Летальний випадок від ускладнення грипу зареєстрували в Новоархангельському районі. Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру.

«Зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоархангельському районі. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) Мічіган. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнення грипу в області з початку року», - йдеться в повідомленні.

Епідемічна ситуація з ГРВІ на восьмому тижні 2019 р. на Кіровоградщині була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 18,6 %).

Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області. Із загального числа захворілих – 71,2 % діти. Всього госпіталізованих – 233.

З початку епідсезону в області зареєстровано 46 вірусологічно підтверджених випадків грипу. Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

Як повідомлялося, від грипу з початку епідсезону померли 33 українці.