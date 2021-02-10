Спалах гепатиту на Одещині: двоє дітей та дорослий госпіталізовані
Перевіряється стан питної води, оскільки найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї
У Роздільній на Одещині стався спалах вірусного гепатиту А в дитячому будинку сімейного типу.
Захворіли восьмеро людей – семеро дітей і один дорослий опікун, повідомляють Факти.
Троє інфікованих, двоє дітей та дорослий, госпіталізовані до інфекційного відділення місцевої райлікарні. У них – легкий перебіг хвороби.
За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, фахівці лабораторного центру взяли аналізи в осіб, які контактували з хворими.
«Також перевірили стан питної води, оскільки найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена», – говорить санлікар.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило стандарти лікування вірусних гепатитів В і С та спростило алгоритми діагностики й лікування для пацієнтів.