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    Спалах гепатиту на Одещині: двоє дітей та дорослий госпіталізовані

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    Фахівці лабораторного центру взяли аналізи в осіб, які контактували з хворими - Спалах гепатиту на Одещині: двоє дітей та дорослий госпіталізовані
    Фахівці лабораторного центру взяли аналізи в осіб, які контактували з хворими
    фото: з відкритих джерел

    Перевіряється стан питної води, оскільки найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї

    У Роздільній на Одещині стався спалах вірусного гепатиту А в дитячому будинку сімейного типу.

    Захворіли восьмеро людей – семеро дітей і один дорослий опікун, повідомляють Факти.

    Троє інфікованих, двоє дітей та дорослий, госпіталізовані до інфекційного відділення місцевої райлікарні. У них – легкий перебіг хвороби.

    За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, фахівці лабораторного центру взяли аналізи в осіб, які контактували з хворими.

    «Також перевірили стан питної води, оскільки найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена», – говорить санлікар.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило стандарти лікування вірусних гепатитів В і С та спростило алгоритми діагностики й лікування для пацієнтів.

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    Теги: Одеса лікар хвороби гепатит
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