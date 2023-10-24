На Вінниччині зафіксовано спалах інфекційного захворювання

60 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А госпіталізовані

На Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Про це повідомляє Міністерство охорон здоров’я.

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60 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А госпіталізовані, серед них – 14 дітей. Також ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу та залишаються під наглядом лікарів.

Зазначається, що спеціалісти Вінницького Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, забезпечують відбір зразків з навколишнього середовища та осередків захворювання.

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Зокрема, на лабораторне дослідження було відібрано 66 проб води (з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі) – 53 з них вже перевірені та відповідають санітарним нормам.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Тим часом Україною шириться новий штам коронавірусу. А світом шириться холера.