В одній із областей спалах інфекційної хвороби: кількість госпіталізованих значно зросла

Наразі незрозуміло, що стало джерелом інфекції

З 16 жовтня, коли зареєстрували перші випадки нового спалаху гепатиту A у Вінниці, зафіксували 174 випадки цього небезпечного захворювання. Про це заявила заступниця директорки департаменту охорони здоровʼя та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко, передає «Суспільне».

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Серед хворих – 32 дитини. Ще 36 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу.

Зазначимо, що тиждень тому, 24 жовтня, повідомлялося про 60 госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим діагнозом гепатиту A в одному із районів міста Вінниця.

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Наразі незрозуміло, що стало джерелом інфекції. Але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до всіх вінничан і закликав споживати воду з мереж тільки після кип’ятіння або ж вживати перевірену бутильовану воду.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Тим часом Україною шириться новий штам коронавірусу. А світом шириться холера.