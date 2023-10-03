Помічниця ексрегіонала Ківалова, яка вихваляла Путіна в Москві, отримала підозру

До переїзду в Москву Тетяна Грабович мешкала у Вінниці і працювала помічницею екснардепа-«регіонала» Сергія Ківалова

Колишню мешканку Вінниці та помічницю екснардепа-«регіонала» Сергія Ківалова Тетяну Грабович СБУ звинувачує у публічній підтримці війни Росії проти України. Нині жінка входить у склад топменеджменту центрального офісу «Роснафти». Про це повідомили пресслужби Вінницької обласної прокуратури та Служби безпеки України.

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У 2014 році Грабович переїхала у Москву, отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста РФ. За інформацією слідчих, там вона відповідає за фінансування «Роснафтою» пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну. Згодом стала членом всеросійської політичної партії «Единая Россия». Власну проросійську позицію та партійну риторику жінка публічно демонструвала у соцмережах, публікуючи матеріали на підтримку путінського режиму й водночас паплюжачи Україну та її народ. Вона схвалювала анексію Російською Федерацією Криму, територій Донецької й Луганської областей у 2014 році, а в 2022-му – окупацію Херсонської та Запорізької областей і їх так зване «приєднання» до РФ.

«У своєму профілі в Instagram із мільйоном підписників вона заперечує існування України та постила привітання з нагоди фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Також у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності», – зазначили у СБУ.

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У грудні 2022 року прокремлівська активістка провела у Москві публічну презентацію книги власного авторства «Украина как культурное наследие России: от основание – до краха». У ній підозрювана називає українську Революцію Гідності «кривавим переворотом», українську владу – «неонацистським режимом» та масштабує інші наративи «русского мира».

У спецслужбі зауважили, що ці «твори» спрямовані на підтримку збройної агресії РФ та «відбілювання» воєнних злочинів країни-агресорки. Грабович повідомили про підозру за п’ятьма статтями ККУ:

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

Оскільки жінка мешкає на території Росії, тривають заходи для притягнення її до відповідальності, підсумували в Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше гендиректор авіакомпанії РФ, який переправляв «шахеди» до кордонів з Україною, отримав підозру.