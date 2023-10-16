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Син священника Московської церкви з Вінниччини навчається в Росії на попа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Син священника Московської церкви з Вінниччини навчається в Росії на попа
Дмитро Воробйов узяв участь у хресній ході в Санкт-Петербурзі на честь перенесення мощів «святого благовірного князя Олександра Невського»
фото: скріншот

З квітня 2022 року Дмитро Воробйов безпосередньо перебуває у РФ і їздить на екскурсії до Москви

Попри повномасштабну війну настоятель Свято-Казанського храму УПЦ МП в Ладижині Вінницької області Євгеній Воробйов відправив свого молодшого сина, який має призовний вік, на навчання в Санкт-Петербург. Про це інформує Політична арена Вінниччини з посиланням на кафедру церковно-практичних дисциплін Санкт-Петербурзької духовної академії.

Повідомляється, що настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра, 2003 року народження, до Санкт-Петербурзької духовної академії на заочне навчання. А вже у квітні 2022 року, після початку масштабної війни, Дмитро постійно перебуває у РФ і їздить на екскурсії до Москви.

Настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра до Санкт-Петербурзької духовної академії
Настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра до Санкт-Петербурзької духовної академії
фото: кафедра церковно-практичних дисциплін Санкт-Петербурзької духовної академії

Коли Україна відновлювала енергетичну інфраструктуру після масових ворожих обстрілів 11 вересня 2022 року, які залишили без світла сотні тисяч українців, Дмитро Воробйов узяв участь у хресній ході в Санкт-Петербурзі на честь перенесення мощів «святого благовірного князя Олександра Невського» 12 вересня.

Крім того, Воробйов має ще й українську початкову військову освіту. Він закінчив ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус Володимира Великого» з посиленою військово-фізичною підготовкою перед тим, як поступити до Санкт-Петербурзької духовної академії російської православної церкви.

Воробйов закінчив ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус Володимира Великого» з посиленою військово-фізичною підготовкою
Воробйов закінчив ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус Володимира Великого» з посиленою військово-фізичною підготовкою
фото: Політична арена Вінниччини

З урахуванням попередньої військової спеціалізації, Дмитро обрав напрям «військовий капелан». Таким чином, після закінчення академії син настоятеля Свято-Казанського храму в Ладижині, ймовірно, служитиме в збройних силах РФ, допомагаючи вбивати українців.

Зазначимо, Свято-Казанський Храм належить до Тульчинської єпархії, розташований в місті Ладижин.

Нагадаємо, Служба безпеки веде системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету у релігійному середовищі України. Зокрема, з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви.

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Теги: священник Вінниця син Московська церква в Україні

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