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Україною шириться новий штам коронавірусу: які його особливості

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україною шириться новий штам коронавірусу: які його особливості
фото ілюстративне

Основою для захисту проти важкого перебігу Covid-19 є курс із трьох щеплень

У період з 2 по 8 жовтня зареєстрували 5 186 випадків захворювання на Covid-19, 18 – летальних, серед людей старше 30 років. Зараз на території України методом секвенування виявили 10 випадків підвиду штаму Covid-19 «Еріс». А саме – у шести областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

«Еріс» – це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон», який викликає захворювання Covid-19. Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола «Омікрону». У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають», – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають, – для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності восени та взимку.

«Симптоми «Ерісу» такі ж, як і за інших відомих штамів Covid-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Специфічна відмінність «Ерісу» – це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет», – додали фахівці.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, глобальний ризик для громадського здоров’я населення цього штаму оцінюється як низький.

Основою для захисту проти важкого перебігу Covid-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через п'ять місяців після первинної вакцинації. Додатковий бустер можна отримати після консультації зі сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

Наразі вакцинація проти Covid-19 в Україні залишається безоплатною. Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, – необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

Нагадаємо, що світом також шириться холера. Кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Вона зареєстрована з січня у 29 країнах.

Теги: коронавірус вакцинація хвороба

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