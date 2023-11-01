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Сплеск інфекційних хвороб і Московський патріархат. Відомий лікар пояснив зв'язок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сплеск інфекційних хвороб і Московський патріархат. Відомий лікар пояснив зв'язок
Митрополит Онуфрій проводить службу
фото з відкритих джерел

Як зазначив лікар-інфекціоніст, для того, щоб викорінити кір потрібне високе охоплення вакцинацією населення

Українці почали масово хворіти на інфекційні хвороби через те, що замість того, аби вакцинуватися «ходять в Московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За словами медика, кір – це інфекція, яка може бути попереджена шляхом вакцинації.

«Причому якщо щеплення проти певних хвороб може лише попередити тяжкий перебіг, як у випадку з вакцинацією проти Covid-19, то у випадку з кором можна попередити взагалі зараження і, відповідно, подальшу передачу вірусу», – сказав Лапій.

Як зазначив лікар-інфекціоніст, для того, щоб українці менше хворіли на інфекційні захворювання потрібно високе охоплення вакцинацією населення.

«Кір можна викорінити, як це зробили з натуральною віспою або з деякими вірусами поліомієліту. Але для цього потрібне високе охоплення вакцинацією, понад 95%. Наші ж люди ходять в Московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою», – додав лікар.

Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.Згодом стало відомо, що випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах.

Раніше повідомлялося, що Україною шириться новий штам коронавірусу.

Читайте також: Інфекціоніст Федір Лапій про спалах гепатиту А: Досі важко сказати, чому саме Вінниця

Теги: Московська церква в Україні українці вакцинація кір інфекційні захворювання

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