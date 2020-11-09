Чи потрібно робити КТ легень хворим на Covid-19: поради лікарів

Українські лікарі пояснюють: перевіряти легені на КТ треба тільки тяжким хворим

В Україні ціна комп'ютерної томографії (КТ) легень стартує від 1100 до 1800 гривень. А за кордоном її роблять лише за призначенням лікаря, пише ТСН.

Пацієнти, які самі собі призначають КТ, а тим паче ті, які ходять на нього кілька разів, – найбільше дивують ізраїльського лікаря Бориса Бриля.

«У нас немає такого, щоб хтось побіг на комп'ютерну томографію. У нас заборонено робити КТ, як і аналізи крові, без призначення лікаря. Повинна стояти печатка. Я відправлю людину на КТ – я потім повинен відповісти: чому я її відправив», каже Бриль.

Така суворість пов'язана із шкодою від такої діагностики, яка значно перевищує користь.

Медичний фізик Руслан Зелінський: «Дозу опромінення під час одного сеансу КТ можна прирівняти до того, як сорок разів пролетіти від Токіо до Нью–Йорку».

Українські лікарі теж пояснюють: перевіряти легені на КТ треба тільки тяжким хворим. У більшості випадків достатньо рентгену.

Львівська лікарка Наталія Шоробура: «Комп'ютерна томограма органів грудної клітки опромінить вас на 2–5 мЗв, при тому, що в природі людина отримує в комплексі всіх іонізуючих випромінювань 2.4 мЗв за рік. Цього не треба боятись наперед, але критично оцінити, чи дійсно вам потрібне це обстеження. Я розумію, що кожен випадок – індивідуальний. На те вам і потрібен лікар, щоб вирішити – потрібне зараз КТ–обстеження, чи це марне опромінення і трата грошей».

Лікар–педіатр, кандидат медичних наук Андрій Пеньков: «Цю практику з негайним КТ дослідженням і призначенням антибіотиків після ПЛР–тестів і КТ, якщо ми протягом місяця не поборемо в країні, то можна вважати, що ми на рівні аборигенів Амазонки».

Джерело: https://acc.cv.ua/news/ukraine/chi–potribno–robiti–kt–legen–hvorim–na–Covid–19–poradi–likariv–65413. Сайт http://acc.cv.ua/