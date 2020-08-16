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    Здоров'я

    Covid-19 на Буковині: вже четвертий день поспіль виявляють рекордну кількість випадків

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    Covid-19 на Буковині: вже четвертий день поспіль виявляють рекордну кількість випадків

    За останню добу — було зафіксовано 183 випадки хвороби

    У Чернівецькій області протягом останньої доби зафіксували 183 випадки інфікування Covid-19, що стало четвертим поспіль антирекордом регіону.

    Про це в Facebook повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За останню добу — було зафіксовано 183 випадки хвороби, 7 617 загалом. 37 осіб — одужали за останню добу, 5 488 за час пандемії.

    Глава ОДА зазначив, що: «На жаль, Україна впевнено продовжує рухатися згубною стежкою коронавірусної інфекції, що веде до позначки 100 тисяч хворих. У нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї. Тим часом Буковина щодня встановлює нові антирекорди. Якщо ще в березні люди боялися цієї недуги та дотримувалися карантину, то тепер вони відклали страх у довгий ящик».

    «І поки в медзакладах області лікарняні ліжка поповнюються новими пацієнтами, а лікарі ціною власного життя витягують хворих з того світу, в ресторанах гучно лунає музика, люди масово святкують дні народження та весілля, забуваючи про реальність. А реальність така — хвороба не відступила, вона живе поруч, отруює людський організм й може вбити кожного з нас. Проте, свідомість громадян літає у хмарах, а їй вже давно пора б спуститися на землю, зрозуміти всю серйозність ситуації та знайти точку опори. А опиратися наразі ми можемо лише на дотримання протиепідеміологічних норм», — додав Осачук.

    Нагадаємо, увечері п'ятниці, 14 серпня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили у 170 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      89719
    • Одужали
      47430
    • Хворіють
      40245
    • Померли
      2044

    В Україні вже 89,7 тис. випадків Covid-19, за добу новий антирекорд — 1847

    Україна Чернівецька область хвороби коронавірус
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