Covid-19 на Буковині: вже четвертий день поспіль виявляють рекордну кількість випадків



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За останню добу — було зафіксовано 183 випадки хвороби

У Чернівецькій області протягом останньої доби зафіксували 183 випадки інфікування Covid-19, що стало четвертим поспіль антирекордом регіону.

Про це в Facebook повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За останню добу — було зафіксовано 183 випадки хвороби, 7 617 загалом. 37 осіб — одужали за останню добу, 5 488 за час пандемії.

Глава ОДА зазначив, що: «На жаль, Україна впевнено продовжує рухатися згубною стежкою коронавірусної інфекції, що веде до позначки 100 тисяч хворих. У нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї. Тим часом Буковина щодня встановлює нові антирекорди. Якщо ще в березні люди боялися цієї недуги та дотримувалися карантину, то тепер вони відклали страх у довгий ящик».

«І поки в медзакладах області лікарняні ліжка поповнюються новими пацієнтами, а лікарі ціною власного життя витягують хворих з того світу, в ресторанах гучно лунає музика, люди масово святкують дні народження та весілля, забуваючи про реальність. А реальність така — хвороба не відступила, вона живе поруч, отруює людський організм й може вбити кожного з нас. Проте, свідомість громадян літає у хмарах, а їй вже давно пора б спуститися на землю, зрозуміти всю серйозність ситуації та знайти точку опори. А опиратися наразі ми можемо лише на дотримання протиепідеміологічних норм», — додав Осачук.

Нагадаємо, увечері п'ятниці, 14 серпня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили у 170 людей.

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В Україні вже 89,7 тис. випадків Covid-19, за добу новий антирекорд — 1847.