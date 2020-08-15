Ситуація з Covid-19 є загрозливою: на Буковині черговий антирекод



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У Чернівецькій області зафіксували рекордну кількість нових заражених коронавірусом

Про антирекорди на Буковині повідомляють вже три доби поспіль

Увечері п'ятниці, 14 серпня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили у рекордних 170 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 704 зразки.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Зазначимо, що про антирекорди на Буковині повідомляють вже три доби поспіль.

«Ситуація з коронавірусом в області є загрозливою. І набагато більш тривожною, ніж вона була у квітні-травні. Але іншого шляху, крім як інформувати про ризики та закликати людей дотримуватися соціальної дистанції, немає»–зазначив посадовець.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 47 пацієнтів.

За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще два летальні випадки серед пацієнтів із підтверженим Covid-19: помер 71-річний мешканець Заставнівського району, який, окрім коронавірусу, мав двобічну пневмонію та супутні захворювання – ішемію, важку серцеву недостатність. Також у Кіцманській ЦРЛ померла 78-річна пацієнтка із двобічною пневмонією та ішемією.

Станом на 14 серпня у буковинських лікарнях перебувають 438 людей. У 271 пацієнта підтвердили коронавірус. Стан 37 хворих медики оцінюють як важкий.

«З них у реанімаціях – 34, на апаратах штучної вентиляції легень – 0», – розповіли в облдержадміністрації.

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 7 434 людини. Серед них 235 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як 5 451 – одужав.