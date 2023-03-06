Депутати пропонують платити дорожче за солодкі напої: деталі законопроєкту

За кожні 25 г цукру чи іншого підсолоджувача на літр напою автори законопроєкту пропонують платити по 10 грн акцизу

Якщо законодавча ініціатива буде підтримана, літр солодкої води в Україні здорожчає на 40 грн

Верховна Рада пропонує запровадити акциз на солодку воду. Законопроєкт №9032 наразі передано на розгляд народних депутатів.

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Автори проєкту пропонують внести до списку підакцизних товарів мінеральні та газовані води, до яких додано цукор чи підсолоджувачі. Розмір податку, а отже, і рівень подорожчання напою, залежатиме від його солодкості.

Ініціатива пояснюється турботою про здоров'я українців. «Законопроєкт покликаний сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

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Зазначається, що, згідно з даними Світового банку, більше 50 податків на підсолоджені напої діють у понад 40 країнах. Це, на їхню думку, є достатньою аргументацією для того, щоб перенести цей досвід в Україну. «Згідно із дослідженнями ВООЗ оподаткування підсолоджених цукром напоїв має величезний потенціал в Україні, особливо завдяки його здатності збільшувати податкові надходження, одночасно збільшуючи ціни та зменшуючи споживання підсолоджених цукром напоїв», - йдеться в пояснювальній записці.

За кожні 25 г цукру чи іншого підсолоджувача на літр напою автори законопроєкту пропонують платити по 10 грн акцизу.

На час дії воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 2023 року, автори законопроєкту згодні запровадити пільгову ставку 5 грн за 25 г/л.

Загалом, якщо ця законодавча ініціатива буде підтримана, літр солодкої води в Україні здорожчає на 40 грн.

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Нагадаємо, з 2022 року набув чинності «ресурсний» закон, спрямований на поповнення доходів бюджету (№5600). Одна із норм закону стосується продажу підакцизних товарів, зокрема алкоголю. Встановлено, що з 1 січня 2022 року при роздрібній торгівлі алкогольними напоями необхідно вказувати у фіскальному чеку серію та номер акцизної марки.