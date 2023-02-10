Нардепи пропонують самі собі закрити рот, уже вигадали покарання – законопроєкт

Народному депутату хочуть заборонити поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати пленарного засідання раніше, ніж через одну годину після його закриття

Якщо хтось із парламентарів повідомить про перебіг пленарного засідання сесії Верховної Ради раніше, ніж за годину до закриття, на нього очікуватиме штраф

Група народних депутатів, серед яких вихідці зі «Слуги народу», «Батьківщини» та колишньої ОПЗЖ, зареєстрували законопроєкт про заборону поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради під час дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані парламентського сайту.

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Автори виступають за внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» і Регламенту Верховної Ради. Зокрема, під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати пленарного засідання раніше, ніж через одну годину після закриття цього засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

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Якщо ж хтось із обранців порушуватиме цю норму, на нього очікує покарання – позбавлення права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні до п’яти днів. За ці дні депутату-порушнику не виплачуватиметься заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

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«Запропоновані зміни спрямовані на убезпечення роботи Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади в Україні від загроз, пов’язаних із військовими діями держави-агресора. У зв’язку з цим, завчасне (раніше ніж через годину після закриття пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні) поширення інформації про проведення пленарного засідання створює потенційну небезпеку для життя і здоров’я народних депутатів України та інших осіб, які присутні на такому засіданні, що є неприпустимим», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Одна зі співавторів, «слуга» Мар’яна Безугла з цього приводу зробила допис у Facebook: «Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів».

скріншот допису Безуглої у Facebook

У коментарях під цими словами інший обранець Ярослав Железняк, який, маючи власний Telegram, оперативно висвітлює ухвалення законопроєктів у Раді, віджартувався: «Я буду вимагати, щоб там ще обов’язково роздавали шапочку з фольгі))) Ну щоб точно не прелетіла ракета)».