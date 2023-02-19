Розширення відповідальності військових: депутати підготували новий законопроєкт

У документі – кримінальна відповідальність за відмову виконати наказ та за опір командиру, а також збільшення термінів позбавлення волі за окремі злочини

У Верховній Раді України минулого тижня було зареєстровано Проект Закону №9017 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби». З ним можно ознайомитися на офіційному парламентському сайті.

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Документ розширює відповідальність українських військовослужбовців за непокору командирам та керівникам. Його авторами виступили народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дануца та позафракційний Володимир Арешонков.

«Суспільна небезпечність військових кримінальних правопорушень … характеризується нині особливо високим рівнем небезпеки, як для військового правопорядку, так і для воєнної безпеки держави в цілому, що має бути визначальним для посилення боротьби кримінально-правовими засобами із військовою злочинністю, що потребує подальшого пошуку шляхів вдосконалення як їх змісту, так і здійснення судової практики», – пишуть депутати у пояснювальній записці.

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Ключові зміни стосуються кількох статей Кримінального кодексу.

Статті 402 (непокора) та 403 (невиконання наказу). Пропонується розширити умови застосування покарання. Нині бійці несуть відповідальність за відкриту відмову виконати наказ командира чи керівника, а також умисне невиконання наказу. А в разі прийняття законопроєкту, до наказу додається ще й розпорядження командира або начальника.

Стаття 404 (опір начальникові). Змінюється формулювання. Якщо раніше йшлося лише про погрози, погроз вбивством, опір начальникові, то тепер все теж саме стосується і командира.

Стаття 405 (погроза або насильство щодо начальника). Законопроєкт також додає в цю статтю командира. А ще збільшує терміни. Якщо нині злочини, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану передбачалося позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, то тепер нижня планка – це шість років. До того ж отримати їх можна не лише при застосуванні зброї, а й при застосуванні боєприпасів.

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Статті 425 (недбале ставлення до ВС) та 427 (залишення ворогові засобів ведення війни). В усі пункти, де згадується начальник, додано командирів.

Автори проєкту закону проаналізували обвинувальні вироки за ці злочини за період з 2011 по 2021 роки. Депутати вважають, що вироки для них були надто м'які, незважаючи на те, що стаття закону передбачає покарання як за тяжкий злочин. «Прийняття цього Закону дозволить посилити охорону командирів, начальників всіх рівнів, посприяє покращенню військової дисципліни серед окремої категорії військовослужбовців, злочинні дії яких спрямовані на порушення принципу єдиноначальності, як одного з основоположних у побудові військових формувань, утворених відповідно до законів України», – зазначають народні депутати.

Нагадаємо, що у січні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, раніше ухвалений Верховною радою, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Документ посилює покарання військових порушення дисципліни. Також забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.Законом збільшено строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт на сайті президента набрала понад 25 тис. потрібних голосів менше, ніж за добу.

Відповідаючи на таку реакцію суспільства, Володимир Зеленський заявив: «Поділяю переконання, що покарання за вчинені військові кримінальні та військові адміністративні правопорушення має застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права».