Дифтерія. Фальшива тривога та бойова готовність

«У будь-якій цивілізованій країні у кожної людини є вакцинний паспорт, у нас такий паспорт мають лише собаки»

На тлі тривожних новин про епідемію кору в Україні цього тижня журналісти повідомили про випадок захворювання на дифтерію у Рубіжному Луганської області. ЗМІ посилались на одного із лікарів-інфекціоністів, за словами якого недугу було виявлено у 31-річного місцевого жителя, буцімто він з ознаками дифтерії звернувся до медиків. Нині ж хворий

Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998 року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них померли

«У будь-якій цивілізованій країні у кожної людини є вакцинний паспорт, у нас такий паспорт мають лише собаки»

На тлі тривожних новин про епідемію кору в Україні цього тижня журналісти повідомили про випадок захворювання на дифтерію у Рубіжному Луганської області. ЗМІ посилались на одного із лікарів-інфекціоністів, за словами якого недугу було виявлено у 31-річного місцевого жителя, буцімто він з ознаками дифтерії звернувся до медиків. Нині ж хворий перебуває в інфекційному відділенні Рубіжанської лікарні. Проте пізніше стало відомо, що випадок, схожий на дифтерію, у Луганській області не підтвердився. Все з’ясувалося після проведення лабораторних досліджень у мікробіологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. Проте лікарі стверджують, що загроза поширення дифтерії в Україні таки існує.

За інформацією МОЗ, для лікування дифтерії в Україні є спеціальна сироватка: наявні 900 доз, їх як гуманітарну допомогу Україна отримала наприкінці 2017 року. Крім того, у міністерстві обіцяють закупити протидифтерійну сироватку у 2018-му.

Єдиний спосіб захиститися від хвороби і попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

«Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998 року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них померли», - нагадують у Міністерстві охорони здоров’я.

«Главком» дізнавався, де зробити щеплення від небезпечної інфекції та як зменшити ризик зараження.

Інфекція з високою летальністю

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки шанси на життя у хворого складають лише 50%, та навіть із сироваткою ризик смертності – до 20%. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, там виробляється токсин, що руйнує її тканини. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що ускладнюють дихання та ковтання. Токсин може спричинити:

слабкість,

біль у горлі,

лихоманку,

набряк шиї,

потрапивши у кров, може вразити серце, нирки і нервову систему.

Ускладнення від дифтерії можуть включати:

блокування дихальних шляхів,

пошкодження серцевого м'яза (міокардит),

ушкодження нерва (поліневропатія),

легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

Індійська вакцина від дифтерії поділяється на два види: АКДП (анатоксин коклюшно-дифтерійно-правцевий) – вакцина для дітей; АДСМ (анатоксин дифтерійно-правцевий) – для дорослих, відрізняється тим, що виключає коклюшний компонент (на коклюш хворіють лише діти). Ще у 2013 році цих вакцин бракувало через перебої з постачанням. Лише півтора року тому АКДП та АДСМ почали постачати у достатній кількості.

На 1 січня 2018-го в Україні наявні 2,7 млн доз АКДП, 700 тис. доз АДП та 6,1 млн доз АДП-М. За 11 місяців 2017 року 45,4% дітей віком 18 місяців отримали три дози вакцини АКДП, 38,7% дорослих захищені від дифтерії вакциною АДП-М. Варто зазначити, що у минулому році в Україні не було зафіксовано жодного випадку цього захворювання.

За словами медиків, той, хто бажає зробити щеплення, має пройти огляд у лікаря (неповнолітні лише з батьками). Якщо немає ніяких протипоказань (наприклад, застуда, температура тощо), то пацієнт робить щеплення, попередньо підписавши згоду. Вакцинований перебуватиме під наглядом ще півгодини після процедури. У разі успішного проходження вакцинації, медсестра записує у карту щеплень, що побічних дій немає.

Якщо людина не пам’ятає, чи вакцинувалася раніше, або якщо загубила свою карту щеплень, лікар може порадити здати аналіз крові на інтенсивність імунітету до дифтерії.

Де зробити щеплення від дифтерії?

Як запевняють у Міністерстві охорони здоров’я, в Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюка, дифтерії та правцю (АКДП), яка забезпечує найкращий захист.

«Вакцинують у кабінетах щеплень поліклінік (безкоштовно)», - повідомили «Главком» у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Також існує мережа приватних кабінетів щеплень, де можна вакцинуватися власним коштом. А от безкоштовні щеплення для дорослих не передбачені навіть у державній поліклініці.

Якщо ви оберете варіант вакцинації у приватній лікарні, доведеться викласти чималеньку суму.

Як дізнався «Главком», у багатьох київських приватних лікарнях вакцина від дифтерії є. Наприклад, щеплення препаратом «Бустрикс» (Бельгія) у лікарні «Медиком» коштує разом з консультацією лікаря – 1150 гривень. У приватній клініці «Борис» таке ж щеплення вартує 515 гривень, а за прийом до лікаря треба віддати ще 490 гривень. У клініці «Добробут» є декілька видів вакцини: від 780 до 1150 гривень. За прийом до лікаря - 490 гривень. Клініка Into Sana пропонує щеплення разом з консультацією лікаря за 1000 гривень.

Не скаржаться на відсутність вакцини від дифтерії і в регіонах. За словами завідувача сімейної амбулаторії №3 Корабельного району Миколаєва Наталії Лаврової, щеплення від кору, дифтерії та правця є безплатним в усіх амбулаторіях міста та області. В умовах загостреної епідемічної ситуації кабінет щеплень працює щоденно, крім днів, коли дітям роблять вакцину проти туберкульозу.

У приватній миколаївській клініці Active Medical перед вакцинацією так само записують на консультацію до лікаря. Попередній огляд коштуватиме у цьому обласному центрі дешевше, ніж у Києві - 315 гривень, а вакцина від дифтерії – від 450 гривень.

Інфекціоніст Юрій Жигарев: Багато форм дифтерії подібні до ангіни. Сімейний лікар не врятує

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, співзасновник Вищої медичної школи при Національному університеті «Києво-Могилянська академія», кандидат медичних наук Юрій Жигарев розповів «Главкому», чому дифтерія у XXI сторіччі залишається небезпечною хворобою і для дітей, і для дорослих, та розказав, як вберегти власне здоров’я.

Інфекціоніст Юрій Жигарев

Під час епідемії в Україні з 1991-го до 1998-го року на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них померли. Чому виникають подібні спалахи інфекцій у наш час?

Тоді, до речі, ситуація з вакцинами була набагато кращою, ніж зараз. Дифтерія - це соціальна хвороба, тому захворюваність залежить від рівня життя, від того, як люди харчуються, від того, в яких умовах вони живуть. Як тільки почався розпад Союзу, і люди півроку не отримували зарплати, одразу почався підйом захворюваності. Така ситуація була не тільки в Україні, але й у всіх республіках колишнього Союзу. І дуже характерно, що спалах був лише на теренах колишнього Радянського Союзу. Зараз така ситуація у Венесуелі. Як тільки у них почалися соціальні потрясіння, тут же почала зростати захворюваність, хоча вакцинація залишилася на тому ж рівні.

Можете спрогнозувати захворюваность у цьому році?

Є певна циклічність інфекцій, в тому числі і дифтерії. Я б не робив конкретних прогнозів, тому що все це залежить від соціально-економічної ситуації.

Які ознаки захворювання? Коли треба бити на сполох і підозрювати найгірше?

Я б звертав увагу на всі ангіни, тому що в сучасному світі дуже багато стертих форм інфекцій, доволі нетипових. У такому випадку дифтерія може протікати відносно легко, інфекція буде схожою на ангіну, болітиме горло, буде невисока температура. Тоді діагноз можна поставити тільки бактеріологічно, взявши мазок. Навіть, якщо лікар подивиться горло, то ніяких характерних змін там може не побачити. В такому випадку у медзакладі можуть поставити ангіну, в той час як людина ходитиме з цим діагнозом та заражатиме інших.

У нас була і є така практика в Україні - будь-якому хворому, який поступає в інфекційний стаціонар, ми обов'язково робимо мазок на дифтерію. Якщо людина не знаходиться в полі зору медиків взагалі, або потрапляє в кращому випадку до сімейного лікаря, в якого немає таких можливостей, то швидше за все діагноз «дифтерія» визначено не буде.

Які ускладнення викликає дифтерія?

При дифтерії уражається серце і нервова система - виникають важкі дифтерійні міокардити та поліомієліти, від яких найчастіше гинуть люди.

З чим пов'язано, що в XXI столітті смертність від дифтерії зберігається на рівні 50%?

Тут два моменти. Перший - це пізнє звернення до лікаря. Вся справа в токсині, коли він починає вироблятися і зв'язуватися з клітинами-мішенями (клітини, які найбільше страждають при інфекції – «Главком»), десь на п’ятий-сьомий день захворювання, ми вже практично нічого зробити не можемо. Другий момент - це відсутність сироватки. Зараз сироватки дуже мало, і якщо буде підйом захворюваності, то цілком реально, як ми бачили на прикладі ботулізму і правця, хворі будуть лежати практично без лікування, тому що рятувати їх буде нічим.

Нині, за офіційними даними, в Україні наявні 900 доз протидифтерійної сироватки, що їх як гуманітарну допомогу Україна отримала наприкінці 2017 року. Чи достатньо цього?

900 доз - це дуже мало. Якщо важка форма захворювання, то одному хворому потрібно дуже багато сироватки. Якщо раптом буде 200-300 хворих по Україні, то цілком можливо, що цього запасу не вистачить, не кажучи про ті тисячі, які були у 90-ті роки.

Існує декілька видів вакцин проти дифтерії. Які в них переваги та недоліки?

Вакцина від дифтерії - це грубо кажучи, не вакцина. Це анатоксин, який дає лише антитоксичний імунітет. Це абсолютно не заважає заразитися на дифтерію і бути бактеріоносієм. Він може перешкодити розвитку хвороби, якщо людина заразилася. Анатоксин ефективний не в 100%. Далеко не у всіх людей він створює антитоксичний імунітет. Якщо ви візьмете дані щодо останньої епідемії дифтерії, то побачите, що великий відсоток хворих мав щеплення.

Однокомпонентної вакцини від дифтерії практично не існує. Як правило, це комплекс анатоксинів від різних захворювань, наприклад від дифтерії, кашлюка та правця. Тут виникають запитання. Якщо людина, наприклад, щеплена від правця, навіщо їй робити ревакцинацію багатокомпонентною вакциною? Потрібен тільки моно-компонент, якого у нас в Україні немає, і якого не буде найближчим часом.

Кому порадите вакцинуватися?

Я своїм пацієнтам раджу піднімати свої документи про вакцинації. Навіть якщо дитина підліткового віку (12-15 років), то дуже часто стикаєшся з тим, що батьки просто не пам'ятають, які щеплення робили. Щоб зрозуміти, були щеплення чи ні, лікарю треба знати вакцинний анамнез пацієнта (відомості про історію хвороби, умови життя хворого, перенесених захворюваннях - «Главком»). У будь-якій цивілізованій країні у кожної людини є вакцинний паспорт, у нас такі паспорти є лише у собак.

Чи відомі вам побічні ефекти вакцини від дифтерії?

У нас немає адекватної статистики. Найадекватніша статистика у VAERS – це американська організація, яка збирає всі побічні ефекти від будь-якої вакцини. Там можна з’ясувати цікаві речі. Наприклад, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова заявляє, що від вакцини проти кору померти неможливо, а якщо ви зайдете на сайт VAERS, то побачите, що кожного року статистика дає від двох до п’яти смертельних випадків, які чітко пов'язані з вакциною проти кору. Я в цьому випадку більше довіряю американській статистиці.

Юлія Тунік, Вікторія Кудряшова, «Главком»