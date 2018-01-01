Японці діагностують хворобу Альцгеймера по одній краплі крові

Свої висновки вчені підтвердили на практиці обстеживши в цілому 230 пацієнтів з Японії і Австралії у віці від 60 до 90 років

Японські вчені з Національного дослідницького центру довгожительства розробили метод діагностики хвороби Альцгеймера за одним аналізом, для якого потрібна мінімальна кількість крові. Про це йдеться у поширеному повідомленні організації, передає «ТАСС». В основі нового методу лежить виділення речовин, пов’язаних



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Свої висновки вчені підтвердили на практиці обстеживши в цілому 230 пацієнтів з Японії і Австралії у віці від 60 до 90 років

Японські вчені з Національного дослідницького центру довгожительства розробили метод діагностики хвороби Альцгеймера за одним аналізом, для якого потрібна мінімальна кількість крові. Про це йдеться у поширеному повідомленні організації, передає «ТАСС».

В основі нового методу лежить виділення речовин, пов’язаних з бета-амілоїдом — пептидом, який вважається однією з основних причин розвитку цієї деменції (синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку), подальше порівняння їх співвідношення за допомогою поділу відмінних по масі молекул. Це дозволяє визначити наявність у мозку зайвих накопичень бета-амілоїду і утворення так званих амілоїдних бляшок. Як стверджують вчені, для проведення такого аналізу досить 0,5 мл крові.

Свої висновки вони підтвердили на практиці обстеживши в цілому 230 пацієнтів з Японії і Австралії у віці від 60 до 90 років. У 90% випадків поставлений за аналізом крові діагноз збігався з тими, що були поставлені за рахунок загальноприйнятих методів виявлення хвороби Альцгеймера — позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) і дослідження цереброспинальной рідини.

«Ми маємо намір широко використовувати новий спосіб під час обстеження літніх людей з підозрами на розвиток деменції», — зазначив глава дослідницького центру Кацухико Янагісава.