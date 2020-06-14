У Туреччині понад 150 тисяч осіб одужали від коронавірусу



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Загалом у Туреччині одужали 150 087 людей

Загалом за минулу добу у Туреччині було зроблено понад 45 тисяч тестів на Covid-19

У Туреччині за час пандемії одужали понад 150 тисяч пацієнтів. Загальна кількість випадків – понад 176 тисяч, з них смертельних – 4792.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«Одужали загалом 150 087 людей, загальна кількість випадків – 176 677», – йдеться у повідомленні.

Міністр відзначив збільшення кількості нових випадків за добу та наголосив, що це є попередженням для тих, хто не дотримується обмежувальних заходів.

Загалом за минулу добу було зроблено понад 45 тисяч тестів, виявлено 1459 нових випадків інфікування, померло 14 людей, одужало 985.

Загальна кількість тестів – майже 2,6 млн. Нині в реанімації перебуває 684 людини, інтубованих 284.

Як відомо, Туреччина послабила обмежувальні заходи. Незмінними залишаються вимоги носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції.

Туреччина в переліку країн, в які українці зможуть літати вже з 15 червня.

Нагадаємо, Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала практично всі запровадженні раніше обмеження задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Відтепер у Тюрингії можна буде влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами на обід або вечірку.

Джерело: Укрінформ