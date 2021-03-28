Довибори в Раду: Опора анонсувала прямі включення з округів

Трансляція відбудеться 28 березня о 13:00 та о 19:00 на сторінках Опори у Фейсбуці та Ютубі

У день голосування на проміжних виборах народних депутатів у округах №50 (м. Покровськ, Донецька область) та №87 (м. Надвірна, Івано-Франківська область), 28 березня, Громадянська мережа Опора проведе прямі включення.

Про це повідомляє ГО Опора.

Під час включень координатори Опориу Донецькій та Івано-Франківській областях Наталія Боровська та Іван Маруняк розкажуть про відкриття виборчих дільниць, явку виборців, зафіксовані порушення, проведення виборів у червоній зоні та забезпечення дільничних комісій необхідними засобами захисту.

Трансляція відбудеться 28 березня о 13:00 та о 19:00 на сторінках Опори у Фейсбуці та Ютубі.

Як повідомлялося, у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.