  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Довибори в Раду: Опора анонсувала прямі включення з округів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Довибори в Раду: Опора анонсувала прямі включення з округів

    Трансляція відбудеться 28 березня о 13:00 та о 19:00 на сторінках Опори у Фейсбуці та Ютубі

    У день голосування на проміжних виборах народних депутатів у округах №50 (м. Покровськ, Донецька область) та №87 (м. Надвірна, Івано-Франківська область), 28 березня, Громадянська мережа Опора проведе прямі включення.

    Про це повідомляє ГО Опора.

    Під час включень координатори Опориу Донецькій та Івано-Франківській областях Наталія Боровська та Іван Маруняк розкажуть про відкриття виборчих дільниць, явку виборців, зафіксовані порушення, проведення виборів у червоній зоні та забезпечення дільничних комісій необхідними засобами захисту.

    Трансляція відбудеться 28 березня о 13:00 та о 19:00 на сторінках Опори у Фейсбуці та Ютубі.

    Як повідомлялося, у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

    Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

    Теги: вибори депутат Івано-Франківщина час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies